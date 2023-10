Google Pixel am Prime Day: Lasst euch diese attraktiven Bundles nicht entgehen

Am Amazon Prime Day 2023 könnt ihr euch attraktive Google Pixel Bundles mit dem Pixel 7, Pixel Buds und der Pixel Watch günstiger sichern.

Das Google Pixel 8 und das Pixel 8 Pro wurden gerade erst vorgestellt. Ein netter Nebeneffekt der neuen Handys ist, dass durch sie die vorigen Modelle häufig günstiger werden. Der zweite Prime Day hat jetzt ein paar tolle Angebote im Gepäck für alle, die sich für die 2022er-Serie interessieren.

Google Pixel 7 in verschiedenen Bundles

Das Angebotssortiment beschränkt sich dabei in erster Linie auf das Pixel 7, das Pixel 7a, die Pixel Watch und die Pixel Buds A-Series. Die verschiedenen Geräte sind dabei einzeln oder in unterschiedlichen Bundles erhältlich.

Für das Pixel 7 zahlt ihr einzeln 512,04€.

Mit einem Paar Bluetooth-Kopfhörern in Form der Pixel Buds A-Series steigt der Preis auf 554,99€.

Die In-Ear-Kopfhörer sind alleine auf 68,99€ reduziert.

Weiter geht*s mit dem im Vergleich etwas kleineren und auch technisch abgespeckten Google Pixel 7a. Das bekommt ihr am Prime Day zusammen mit der passenden Hülle und dem offiziellen Netzteil für nur 467,26€.

Das Bundle mit einem Chromecast liegt mit 468,99€ nur knapp darüber.

Zu guter Letzt könnt ihr euch noch die Pixel Watch ab 277,39€ sichern.

Der Amazon Prime Day: Ein umfassender Überblick

Der zweite Amazon Prime Day ist nun in vollem Gange und bietet erneut eine Fülle von großartigen Deals und Schnäppchen in diversen Produktkategorien. In unserem Prime Day Hub erhaltet ihr einen Überblick über die besten Angebote und umfassende Details zur großen Rabatt-Aktion.

Falls ihr am Prime Day mitmachen wollt, müsst ihr über eine aktive Amazon Prime-Mitgliedschaft verfügen. Diese Mitgliedschaft gewährt euch eine Reihe von Vorzügen und kann 30 Tage lang kostenfrei getestet werden.

Hier sind einige der aktuellen Angebote zur Auswahl:

Des Weiteren findet ihr in unserer Übersicht täglich weitere Angebote, Deals und frische Produkte. Schaut herein, wenn ihr euch für die aktuellen Techniktrends und kostengünstige Gaming-Hardware interessiert.