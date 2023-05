Alle Infos zum Amazon Prime Day 2023: Das könnt ihr erwarten und so findet ihr die besten Angebote

Der Amazon Prime Day 2023 ist eines der größten Schnäppchenfeste des Jahres. Wir geben euch alle Infos, die jetzt schon bekannt sind.

Mit dem Amazon Prime Day hat der Versandriese seine eigene Alternative zu Black Friday, Singles Day und Co. geschaffen. Auch 2023 wird die große Schnäppchensause wieder steigen und wir geben euch alle Infos, die ihr jetzt wissen müsst.

Das ist der Amazon Prime Day 2023

Der Name des Amazon Prime Day 2023 ist etwas missverständlich, normalerweise handelt es sich nämlich nicht nur um einen, sondern gleich um mehrere Tage, an denen ein großes Sortiment im Angebot ist.

Dazu gibt es in regelmäßigen Abständen wechselnde Blitz-Angebote, bei denen ihr nochmal sparen könnt. Um am Prime Day teilzunehmen, braucht ihr eine Amazon Prime Mitgliedschaft, die ihr als Neukunden aber 30 Tage lang kostenlos ausprobieren könnt.

Wann ist der Amazon Prime Day 2023? Bisher gibt es noch keine offiziellen Informationen dazu, wann der große Tag steigt. Wir gehen aber davon aus, dass es im Juli oder August so weit sein wird. Amazon hat in den letzten Jahren immer wieder neue Daten ausprobiert, kündigt den Termin aber natürlich rechtzeitig an.

Sobald der Termin steht, erfahrt ihr es natürlich direkt hier bei uns.

Die besten Angebote des Jahres

Welche Deals wird es dieses Jahr geben? Auch die finalen Angebote werden normalerweise erst sehr kurzfristig bekannt gegeben. Die vergangenen Jahre boten aber immer ein paar echte Highlights und die Vielzahl von Kategorien, die der Shop aufweist, sorgen in der Regel für ein ordentliches Sortiment.

Wenn ihr ein Auge auf die Amazon Geräte wie Kindle, Fire TV Stick oder Echo Dot geworfen habt, dürfte der Prime Day die beste Gelegenheit des Jahres darstellen. Die Eigenmarken sind nämlich immer mit guten Preisen vertreten, oft gibt es auch spezielle Bundles günstiger.

Amazon Geräte im Angebot!

Diese Kategorien solltet ihr im Auge behalten: Aus Gaming- und Hardware-Sicht sind natürlich vor allem Gaming Monitore, Fernseher, Spiele und PC-Teile wie Grafikkarten, SSDs oder Prozessoren interessant. Gerade Produkte aus den letzten Jahren könnten dabei richtig günstig werden:

Spannend könnte es auch bei den Current-Gen-Konsolen werden. Die waren in der Vergangenheit ja notorisch ausverkauft, sind jetzt aber ziemlich gut verfügbar.

Hier ist es durchaus vorstellbar, dass ihr die PS5 oder Xbox Series X/S in etwaigen Bundles günstiger bekommen könnt. So oder so kann es sich auf jeden Fall lohnen, große Einkäufe jetzt noch zu verschieben und vorab eine Wunschliste anzulegen. So seid ihr bestens vorbereitet und seht dann, ob euer Lieblingsprodukt im Angebot ist.

Wie sieht es bei anderen Shops aus?

Die Sogkraft des Prime Days nutzen auch andere Händler gerne und bieten im selben Zeitraum, oder kurz vorher, eigene Angebote oder Aktionen. Hier ist die Auswahl zwar meistens geringer, dafür gibt es einzelne Produkte vielleicht exklusiv dort günstiger. Ein Blick abseits von Amazon kann also nicht schaden:

Alle Angebote des Prime Day und viele weitere Deals findet ihr in unserer Übersicht. Hier stellen wir nämlich jeden Tag spannende Aktionen und Schnäppchen für alle Gamer und Hardware-Fans ausführlich vor.