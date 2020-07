Wann findet der Amazon Prime Day 2020 statt? Neue Leaks deuten eine Verschiebung an. Wir haben alle Infos zum Deal-Event und ein paar Tipps.

Es ist Juli und die Frage nach dem Prime Day 2020 ist noch nicht geklärt. Schuld daran hat wohl Corona, das nicht nur den Einzelhandel lange beeinflusst hat und das noch immer macht. Auch bei Online-Händlern wie Amazon hat dies zu Änderungen geführt.

Im April hatte die Nachrichtenagentur Reuters gemeldet, dass Amazon den Prime Day 2020 in den August verschieben möchte. Mittlerweile sind zwischenzeitlich die Amazon Sommerangebote gestartet und es gibt wieder eine neue Informationslage zum Termin des speziellen Deal-Tages.

Wann findet der Amazon Prime Day 2020 statt?

Neue Leaks zum Prime Day: In den letzten Jahren fand der Amazon Prime Day im Juli statt. In der Regel in der Mitte des Monats rund um den 15. Juli. Bereits im Mai berichtete das Wall Street Journal, dass der Amazon Prime Day 2020 im Herbst erfolgen soll.

Dies scheint sich nun weiter zu bestätigen und es gibt wohl einen konkreteren Zeitraum. Durch geleakte E-Mails, die von Amazon verschickt wurden (via Business Insider), scheint der Amazon Prime Day 2020 im Oktober stattzufinden.

Offiziell ist das natürlich alles noch nicht und vermutlich wird sich Amazon hierzu noch eine Weile nicht äußern. Viele Termine zwischen Juli und November sind allerdings auch nicht mehr offen. Schließlich gibt es im November wieder die Cyberweek rund um den Black Friday.

Wie funktionieren die Deals am Prime Day?

Viele Angebote in kurzer Zeit: Beim Amazon Prime Day erwarten euch an den beiden Tagen allen voran stündlich neue Blitzangebote. Insgesamt dürfte der Prime Day wieder 48 Stunden laufen. Dazu gibt es für beide Tage jeweils Tagesangebote und die besten Deals sind in der Regel zügig ausverkauft.

Deals nur für Prime-Mitglieder: Um die Angebote am Amazon Prime Day nutzen zu können, müsst ihr Abonnent des Service sein. Dafür könnt ihr ganz schlicht eine 30-tägige Probemitgliedschaft abschließen. Für Stunden gilt sie sogar 12 Monate.

Als Prime-Kunde bekommt ihr eine schnelle und kostenlose Lieferung. Des Weiteren erhaltet ihr Zugriff auf Prime Video, Twitch Prime und profitiert immer wieder von neuen speziellen Angeboten. Denkt aber daran, das Abo rechtzeitig wieder zu kündigen.

Amazon Prime Day 2019: Die besten Angebote

Was für Angebote könnte es 2020 geben? Allen voran dürften natürlich die Amazon Geräte wie Echo, Kindle und Fire TV Stick in den Deal kommen und beim Amazon Prime Day 2020 günstiger sein. Im Zeitraum rund um den Prime Deal Day werden auch die neuen Konsolen erscheinen, sodass die PS4 und Xbox One als alte Konsolen durchaus besonders günstig sein könnten.

Wie gut sind die Deals am Amazon Prime Day?

Auch wenn Amazon gerne von hohen Rabatten spricht, sind diese oftmals im Vergleich zum UVP und damit nicht tatsächlich so hoch. Dennoch gibt es in der Regel einige absolute Bestpreise und mit Sicherheit bekommt ihr viele der Angebote zu dem Zeitpunkt jeweils nicht günstiger.

Unser Tipp ist daher so einfach, wie wirklungsvoll. Ihr solltet schlicht immer die Preise vergleichen und das nicht nur über die letzten Tage, sondern über mehrere Monate. Das könnt ihr bei Vergleichsportalen wie idealo einstellen und seht direkt wie stark das Angebot wirklich ist.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.