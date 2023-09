15€ geschenkt am 2. Amazon Prime Day: Jetzt schnell den kostenlosen Gutschein sichern

Der zweite Amazon Prime Day 2023 steht vor der Tür. Erneut könnt ihr euch vorab mit wenigen Klicks einen Gutschein über 15€ sichern.

Am 10. und 11. Oktober steigt mit den Prime Deal Days der zweite Amazon Prime Day 2023. Wie schon im Juli könnt ihr euch vorab ganz einfach 15€ Guthaben sichern. Wir erklären euch, wie das funktioniert.

15€ geschenkt: So funktioniert’s

Das Zauberwort ist in diesem Fall erneut Amazon Photos. Der Cloud-Dienst ist in jedem Prime-Abo enthalten und lässt euch ähnlich wie vergleichbare Angebote Fotos von verschiedenen Geräten hochladen. So sind sie einerseits sicher gespeichert, andererseits könnt ihr auch von überall auf eure Bilder zugreifen.

Der Deal: Wenn ihr euch die Amazon Photos App bis zum 7. Oktober holt und dort mindestens ein Foto hochladet, bekommt ihr in bis zu vier Tagen eine Mail mit einem 15€ Gutschein, den ihr nach Lust und Laune auf Amazon nutzen könnt.

Wenn ihr noch keine Prime-Abo habt, könnt ihr den Service auch problemlos 30 Tage kostenlos testen. Für den zweiten Prime Day ist eine Mitgliedschaft ebenfalls Voraussetzung.

Schlechte Nachrichten gibt es dagegen für alle, die das Angebot schon im Juli genutzt haben. Den Gutschein gibt es nämlich nur, wenn ihr zum allerersten Mal ein Bild bei Amazon Photos hochladet.

Der zweite Amazon Prime Day 2023

Der Amazon Prime Day fand in diesem Jahr am 11. und 12. Juli statt und bot ein paar richtig gute Deals. Überraschend folgen jetzt im Oktober noch die Prime Deal Days, also quasi ein zweiter Prime Day. Vorab lässt sich kaum abschätzen, welche Produkte letztlich reduziert sein werden, es lohnt sich aber auf jeden Fall, vorher eine Wunschliste anzulegen. So seht ihr dann auf einen Blick, ob eure Lieblingsprodukte dabei sind.

Wir begleiten den großen Sale natürlich mit vielen einzelnen Artikeln, sobald es losgeht. Einen Überblick könnt ihr euch in unserem Prime Day Hub verschaffen, wo alle Angebote zusammengefasst werden.

Ein Blick in unsere Deal-Übersicht ist empfehlenswert, wenn ihr nach aufregenden Angeboten und aktuellen Schnäppchen sucht. In dieser Übersicht präsentieren wir täglich attraktive Rabatte und Aktionen in den Bereichen Gaming, Hardware und Multimedia.