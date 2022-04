Amazon hat letzte Woche die Oster-Angebote gestartet. Ab sofort gehören auch die eigenen Geräte wie Fire TV und Kindle zum Sortiment.

Amazon verkauft nicht nur so ziemlich alles, was man sich wünschen kann, seit einiger Zeit haben sie auch einige eigene Geräte im Angebot. Diese sind nicht nur alleine lohnenswert, sondern auch gut in den Kosmos des Unternehmens eingebunden. Fire TV Stick, Kindle und Co. gibt es jetzt im Zuge des Oster-Angebote ordentlich reduziert.

Amazon für den Fernseher: Der Fire TV Stick

Viele moderne Fernseher bieten eine ganze Palette an Dienstleistungen an. So könnt ihr bei Smart-TVs ganz einfach auf eure Streamingdienste und ausgewählte Mediatheken zugreifen. Viele dieser Geräte sind allerdings ziemlich teuer und in vielen Fällen gibt es noch ein voll funktionierendes TV-Gerät im Haushalt. Hier kommt der Fire TV Stick von Amazon ins Spiel.

Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, Sky Ticket… Die Liste lässt sich lange fortsetzen. Egal, für welchen Streamingdienst euer Herz schlägt bzw. euer Konto zahlt, mit dem Fire TV Stick könnt ihr sie allesamt bequem anwählen. Den Stick steckt ihr einfach in einen freien HDMI-Slot und schon kann es losgehen.

Für aktuell nur 22,99 Euro verwandelt ihr so euren Fernseher ganz simpel in einen Smart-TV mit Sprachsteuerung und cleverem Interface, bei dem eure verschiedenen Inhalte direkt gesammelt angezeigt werden. Wer auf Filme, Serien und Sport in 4K steht, muss nur ein bisschen tiefer in die Tasche greifen: Den Fire TV Stick 4K gibt es aktuell nämlich 30 Euro günstiger für gerade einmal 29,99 Euro.

So smart habt ihr noch nie gelesen: Kindle Paperwhite

Geben wir’s doch zu: Auch im Zeitalter von Virtual Reality, Social Media und Streaming-Giganten ist das gute alte Buch ein wichtiger Begleiter. Egal ob klassische Belletristik, Fantasy oder Science-Fiction, Sach- oder Fachbuch. Um’s Lesen kommen die meisten – glücklicherweise – nicht herum.

Damit ihr euch aber nicht regelmäßig neue Regale kaufen müsst und außerdem nahezu jederzeit Zugriff auf neue Bücher habt, bietet sich ein E-Reader an. Und einer der beliebtesten E-Reader aller Zeiten ist der Kindle Paperwhite von Amazon.

Der Paperwhite kommt mit eigener Beleuchtung und einstellbarer Farbtemperatur, sodass ihr gar nicht merkt, dass es sich nicht um Papier handelt. Mit diesem Gerät, das dünner als ein Collegeblock ist, habt ihr eine ganze Bibliothek immer dabei. Bei Bedarf könnt ihr auch Hörbücher und PDF-Dateien darauf laden.

Der Kindle Paperwhite kostet normalerweise 129,99 Euro. Nur für kurze Zeit könnt ihr aber 45 Euro sparen und zahlt nur noch 84,99 Euro!

Weitere Amazon-Gadgets im Oster-Angebot

Die besten Angebote aus den Bereichen Gaming und Hardware findet ihr immer in unserer Deal-Übersicht. Von uns für euch ausgesucht und verglichen! Aktuell zum Beispiel:

MediaMarkt startet 3-für-2-Aktion mit brandneuen Highlights für PC, PS5 und Xbox