Amazon Oster-Angebote: Xbox Series-Controller & Spiele stark reduziert

Das nächste Level in Sachen knallharter First Person Action; Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 18 Jahren

Starker Preis Aktuell gibt es den Xbox Series X|S Wireless-Controller im Amazon Oster-Angebot. Hier kostet der Controller nur 48,98 Euro. Nutzen könnt ihr das Gamepad an der Xbox One, Xbox Series und am PC. Natürlich lässt es sich dank der Bluetooth-Verbindung auch mit Tablets und Smartphones verbinden.

Insert

You are going to send email to