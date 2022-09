Riesigen LG OLED 4K TV bei Amazon zum Tiefstpreis kaufen und 1000€ Cashback obendrauf sichern

Bei Amazon bekommt ihr gerade einen riesigen LG OLED 4K TV von 2022 zum neuen Tiefstpreis. Obendrauf gibt es auch noch 1000€ Cashback!

Die 2022er Modelle von LG OLED gibt es in unterschiedlichen Größen. 83 Zoll sind am oberen Ende des Spektrums zu finden und bringen das Kino-Feeling in die eigenen vier Wände. Bei Amazon ist der Top-TV LG OLED83C27LA gerade günstig wie nie. Und 1000€ Cashback gibt es auch noch obendrauf!

Neuer Tiefstpreis bei Amazon

Das Angebot: Bei Amazon kostet der riesige LG OLED 4K TV aktuell 4453,81€. Der Versand ist gratis. Die UVP des Fernsehers beträgt 7499 Euro.

Cashback bei LG: Außerdem könnt ihr von einer Cashback-Aktion von LG profitieren. Registriert euren Kauf bis zum 15. November auf der Aktionsseite und ihr bekommt 1000 Euro zurück!

Neuer Tiefstpreis: Amazon bietet aktuell eindeutig das beste Angebot. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zur Zeit mindestens 4799 Euro. Der alte Tiefstpreis in Höhe von 4499 Euro wird so schon unterboten, rechnet man dann noch den Cashback dazu, bekommt man hier ein außerordentliches Schnäppchen! (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: LG OLED83C27LA zum neuen Tiefstpreis!

LG OLED 4K TV: Nahe an der Perfektion

OLED ist nach wie vor die beste Technologie auf dem Fernseher-Markt. Die selbstleuchtenden Pixel ermöglichen brillante Farben und zuvor unerreichte Kontraste. LG gilt auf dem Gebiet als einer der absoluten Experten und arbeitet seit Jahren daran, die wenigen Schwächen auszugleichen.

Die neuen Modelle aus 2022 sind etwa deutlich heller als in vergangenen Jahren. Bis zu 30% mehr Helligkeit werden erreicht, wodurch die Fernseher auch in nicht ganz abgedunkelten Räumen einwandfrei genutzt werden können.

Die Modelle der C2-Serie, zu der auch der vorgestellte OLED 4K TV gehört, liefern außerdem mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und HDMI 2.1 beste Voraussetzungen für Next-Gen-Gaming mit PS5 oder Xbox Series X.

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 210 cm / 83 Zoll Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel Native Bildwiederholfrequenz 120 Hz Bildverbesserungssystem Cinema HDR mit Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG, AI Picture Pro, AI Brightness Control, Filmmaker Mode, HDR Dynamic Tone Mapping Pro, AI Upscaling, Autocal Fähig (Calman) mit Zugriff auf LUT-Niveau Bildverhältnis 16:9 High Dynamic Range (HDR) Cinema HDR (Dolby Vision IQ™, HDR10 Pro und HLG) Anschlüsse 4x HDMI 2.1

