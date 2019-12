Bergfest im Advent: Ihr habt weniger als zwei Wochen, um das passende Geschenk für eure Familie und Freunde zu finden. Egal ob Gamer oder Nerd: Lasst euch von Amazon helfen. Hier kommt die Top 10 der Spiele Bestseller bei Amazon vor Weihnachten.

10. The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Runter von der Insel in wunderschöner Optik.

Pro Gute Mischung aus Rätseln und Kämpfen

Baut eigene Dungeons

Trefft auf Gegner aus der Mario-Reihe Contra gelegentliche Frame-Drops

Spielzeit von nur ca. 8 Stunden

Findet den Weg zurück: Link erleidet Schiffbruch und muss es von der Insel Cocolint zurück nach Hause schaffen. Erkundet Dungeons, löst Rätsel und bekämpft Gegner, die ihr schon aus der Mario-Reihe kennt. Ein Switch-Remake des 26 Jahre alten Game Boy-Klassikers für Groß und Klein. Die kurze Spieldauer kann durch das Bauen und Erforschen eigener Dungeons erhöht werden.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

9. New Super Mario Bros. U Deluxe

Klassisches Jump’N’Run im neuen Gewand.

Pro 164 Level

viele Figuren zur Wahl

Mopsie ist der ideale Charakter für Kinder Contra Grafik nicht ganz auf dem Stand von 2019

Platz 9 ist gut geeignet für Kinder: New Super Mario Bros. U Deluxe ist ein klassisches Jump’N’Run im neuen Gewand auf der Nintendo Switch. Spielt als Mario, Luigi, Toad oder Toadette. Oder ihr wählt Mopsie, der keinen Schaden nimmt und deshalb frustfreies Vergnügen auch für sehr junge Spieler bietet.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

8. Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen

Ob Bowser hier wirklich eine Chance hat?

Pro Mehr als 30 Disziplinen

lokaler Multiplayer für 4 Personen, online 8

Gestensteuerung durch Joy-Cons Contra kein Turniermodus

Wildes Crossover: Mario und Sonic treten bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokyo gegeneinander an und sie haben Freunde mitgebracht. Vom Wettrennen über den Speerwurf bis hin zum Skateboarding ist jede Disziplin vertreten. Und Nostalgiker können an einer Retro-Version der Olympischen Spiele 1964 teilnehmen.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

7. Super Mario Party

Manchmal muss man auch zusammenarbeiten. Zeit, um heimlich die Messer zu wetzen.

Pro 80 Minispiele

kreative Einsatzmöglichkeiten für die Joy-Cons

klassisches Brettspielerlebnis Contra geringe Anzahl an Spielbrettern

Das Spiel, das Freundschaften zerstört: Da liegt man eine Stunde lang in Führung, nur um mit anzusehen, wie die drei Kontrahenten sich zusammentun und eine Intrige schmieden, die einen letztlich den Sieg kostet. Mario Party hat wohl fast so viele N64-Controller auf dem Gewissen wie Mario Kart und es macht genauso viel Spaß. Spielt 20 Charaktere in 80 Minispielen und zeigt euren Kumpels, wo der Hammer hängt.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

6. Just Dance 2020

In Just Dance 2020 schwingen auch Pandas das Tanzbein.

Pro Jeder gegen Jeden oder Koop

motivierende Jagd nach Highscores

40 Songs klingt nach viel… Contra … sie nutzen sich aber mit der Zeit ab

24,99€ für das Unlimited Abo

Tanz-Spektakel: In Just Dance 2020 tanzt ihr zu 40 Songs mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad – für jedes Alter gibt es passende Songs. Dabei könnt ihr gegeneinander spielen, euren eigenen Highscore jagen oder im Koop-Modus gemeinsam Punkte erspielen. Eignet sich auch gut als Partyspiel.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

5. Need for Speed Heat

Rennen gegen die Polizei sind auch in Heat wichtiger Bestandteil des Spiels.

Pro Sinnvolles Tuning mit Vor- und Nachteilen

Tag- und Nachtrennen unterschieden sich

Gutes altes Underground-Feeling Contra Story ist nur Beiwerk

Rennen, Polizei und Teile: In Need for Speed Heat heizt ihr durch die Straßen der fiktiven Open World von Palm City. Deren Ordnungshüter werden mit den Streetracern nicht fertig und versuchen mit allen Mitteln, Straßenrennen zu stoppen. Ihr seid ein unbekannter Fahrer, der tagsüber in offiziellen Rennen Geld verdient und nächtens die Achtung der anderen Fahrer erringt.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

4. Mario Kart 8 Deluxe

Fahren und die Gegner von der Strecke drängen in Mario Kart 8.

Pro 48 Strecken und 42 Fahrer

Großer Spaß Offline und Online

Spaßiger Schlachtmodus Contra fast drei Jahre nach Release immer noch teuer

Das bekannteste Rennspiel der Welt: Mario Kart ist DAS Rennspiel auf Nintendos Konsolen. Ihr steuert bekannte Figuren aus der Welt von Mario, wie Donkey Kong, Bowser oder Yoshi auf abwechslungsreichen Strecken. Der meisten Spaß kommt durch die Items, die Ihr im Lauf der Rennen erlangt. Es gibt nichts Befriedigerendes als den Führenden im letzten Moment mit einem Stachelpanzer abzuschießen.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

3. Star Wars Jedi: Fallen Order

Das erste erfolgreiche Singleplayerspiel im Star Wars Universum seit Jahren.

Pro tolle Figuren und spannende Geschichte

hervorragende Grafik

ausgewogene Kämpfe Contra kein Schnellreise-Feature

kaum Wiederspielwert

Star Wars wie es sein soll: Super Story, herausforderndes Kampfsystem und ein guter Mix aus Machtfähigkeiten und Lichtschwerteinsatz – das alles in einem Star Wars Universum ergibt ein tolles Spiel. Ihr werdet 20 Stunden lang bestens unterhalten.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

2. FIFA 20 – Standard Edition

Seid ihr so gut wie der Liverpool FC?

Pro Die ausgefeilteste Fußball-Simulation auf dem Markt

tausende lizensierte Spieler und Vereine Contra Lootbox-Problematik

Der Dauerbrenner FIFA 20: Wie jedes Jahr ist die neueste Ausgabe von FIFA vor Weihnachten auf dem Wunschzettel tausender Menschen. Spielt online, offline oder lokal mit und gegen Freunde oder maximiert euren Skill, um mit den besten Spielern der Welt mitzuhalten im Ultimate Team.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

FIFA 20: FUTmas startet heute – das bringt das Weihnachtsevent

1. Luigi’s Mansion 3

Auch Geisterjäger rennen davon, aber am Ende setzt Luigi sich durch – mit List und viel Geschick.

Pro Sehr atmosphärisch

Kooperativer Storymode

Grüner Doppelgänger Fluigi macht viel Freude Contra Die ganz Kleinen könnten sich gruseln

Nintendo Switch auf Platz 1: Ausnahmsweise gehört der Thron einmal nicht Mario, sondern seinem Bruder Luigi. Der zieht in seinem Soloabenteuer Luigi’s Mansion 3 alle Register und bietet die beste Geisterjagd seit Ghostbusters inklusive grünem Glibber.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Solltet ihr in dieser Liste fündig werden: Amazon liefert pünktlich zu Weihnachten, wenn ihr bis zum 20.12. bestellt. Prime-User können sogar bis 23.12. bestellen.