Amazon: GeForce RTX 3090 Ti von MSI jetzt zum neuen Tiefstpreis erhältlich

Amazon bietet gerade ein Custom-Modell der High-End Grafikkarte GeForce RTX 3090 Ti von MSI zum neuen Tiefstpreis im Angebot an.

Wenn ihr die maximale Gaming-Leistung sucht, kommt ihr aktuell nicht um die GeForce RTX 3090 Ti herum. Spiele mit vollen Einstellungen in 4K mit Raytracing und butterweicher Framerate sind das Versprechen dieser GPU. Bei Amazon könnt ihr euch ein Modell von MSI jetzt günstig wie nie schnappen.

So gut ist der Preis bei Amazon

Das Angebot: Bei Amazon bekommt ihr die MSI GeForce RTX 3090 Ti Gaming X Trio 24G jetzt im Angebot für nur 1469€. Der Versand ist natürlich gratis.

Der Preisvergleich: Die UVP der Grafikkarte liegt bei 2599 Euro. Im Vergleich dazu spart ihr starke 43%. Aktuell bieten mit Mindfactory und Galaxus zwei weitere Händler den selben, hervorragenden Preis. Mit Versand wird es bei anderen Anbietern um einiges teurer. So günstig wie jetzt war das Modell bisher noch nie erhältlich. Noch vor einem Monat lag der Preis mit 1889 Euro deutlich darüber. (Quelle: geizhals.de)

Einschätzung: Die Preise der Grafikkarten sinken endlich wieder und davon könnt ihr schon jetzt profitieren. Das angebotene Modell war noch nie so günstig wie jetzt. Es handelt sich also um ein richtig gutes Angebot!

Jetzt GeForce RTX 3090 Ti im Angebot sichern!

GeForce RTX 3090 Ti: Volle Gaming-Power!

Wie schön Gaming im Jahr 2022 tatsächlich sein kann, zeigt euch die GeForce RTX 3090 Ti. Diese Grafikkarte wurde entworfen, um das Maximum an möglicher Power für eure Spiele zu generieren. Ihr wollt eure Lieblingsspiele in Zukunft in 4K mit maximalen Einstellungen, Raytracing und natürlich hohen FPS genießen? Dann solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen!

Das Modell von MSI verfügt über ein ausgeklügeltes Kühler-System mit 3 Axial-Lüftern mit je 90 mm. Dazu kommt noch frei konfigurierbare RGB-Beleuchtung, damit die Karte in eurem System auch optisch zum absoluten Highlight wird.

Hier alle wichtigen technischen Daten im Überblick:

Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a

1, 3x DisplayPort 1.4a Grafik NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti – 24GB GDDR6X – Desktop Chip GA102-350-A1 „Ampere“, 84SM, 628mm² Fertigung 8 nm (Samsung) Chiptakt 1560MHz, Boost: 1920MHz Speicher 24GB GDDR6X, 1313MHz, 21Gbps, 384bit, 1008GB/​s Shader-Einheiten/TMUs/ROPs 10.752/​336/​112 TDP/TGP 450W (NVIDIA), 450W (MSI) Externe Stromversorgung 1x 16-Pin PCIe 5.0 (via Adapter: 3x 8-Pin PCIe) Kühlung 3x Axial-Lüfter (90 mm) Gesamthöhe Triple-Slot Abmessungen 325x140x62mm Schnittstelle PCIe 4.0 x16 Rechenleistung 41.29 TFLOPS (FP32), 645 GFLOPS (FP64) DirectX 12 Ultimate (12_2) Herstellergarantie drei Jahre

