Die Amazon Gaming Week bietet Angebote für PS4, Xbox One und den PC. Darunter Gaming-Notebooks, Gaming-Monitore und Spiele zum Bestpreis.

Bis zum 26. August findet bei Amazon die Gaming Week statt und bietet eine Vielzahl an Deals. Die Angebote gelten in der Regel mindestens solange der Vorrat reicht. Darunter bekommt ihr die Xbox One X ganz besonders günstig und könnt euch mit einigen Top-PS4-Games eindecken.

Top-Angebote bei Amazon: PS4 Pro & Spiele stark reduziert

Xbox One X Refurbished für 199,99 Euro

Top-Angebot: Die aktuell leistungsstärkste Konsole gibt es während der Amazon Gaming Week besonders günstig. Im Deal kostet sie nur 199,99 Euro. Günstiger habt ihr eine Xbox One X bisher noch nie bekommen.

Es handelt sich bei dieser Xbox One X um eine Refurbished-Version. Das heißt sie wurde wieder aufbereitet und weist unter Umständen kleine Schönheitsfehler auf. Sie funktioniert allerdings einwandfrei. Verkauf und Versand erfolgen durch Amazon, sodass es keinerlei Risiko beim Kauf gibt.

Wer möchte, kann sich die Xbox One X Refurbished zusammen mit Xbox Live Gold, dem Game Pass oder Forza Horizon 4 holen. Alle Angebote sind jeweils aktuelle Bestpreise.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Top-Angebote für Logitech Gaming-Headsets-, Tastaturen & Mäuse

Logitech Gaming im Angebot: Bei Amazon könnt ihr euch in der Gaming Week etliche Produkte von Logitech günstiger kaufen. Darunter Headsets, Tastaturen und Mäuse.

Unter anderem auch die beliebte Logitech G502 Hero Gaming Maus. Diese verfügt über einen 16.000 DPI Sensor und 11 programmierbare Tasten. Zudem hat sie anpassbare Spielprofile und eine RGB-Beleuchtung.

MSI GL65 9SD-275 Gaming-Notebook zum Bestpreis

Aktueller Bestpreis: Günstiger gab es das MSI Gl65 9SD-275 Gaming-Notebook bisher noch nicht. Im Angebot der Amazon Gaming Week kostet es nur 1.219 Euro. Damit spart ihr rund 100 Euro gegenüber dem nächstbesten Anbieter.

Diese Hardware bietet das Notebook:

Display: 15,6 Zoll IPS-Panel mit 120 Hz und Full-HD

CPU: Intel Core i7-9750H mit 6x 2,6 GHz

RAM: 16 GB DDR4

Grafikkarte: GeForce GTX 1660 Ti mit 6 GB GDDR6

Speicherplatz: 512 GB SSD

Als Betriebssystem ist Windows 10 Home vorinstalliert.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Zwar bietet das Gaming-Notebook somit keine Unterstützung für Raytracing, aber dafür eine ansprechende Leistung. Wer auf RTX verzichten kann, bekommt mit dem MSI GL65 ein sehr gutes Notebook, das gängige Spiele mit sehr hohen Details in Full-HD abspielen kann.

Weitere Angebote der Amazon Gaming Week

