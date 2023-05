Amazon Gaming Week: Holt euch noch bis Sonntag günstig Filme und Serien – mit The Last of Us, Uncharted, Pokémon & Co.

Im Rahmen der bis zum 28. Mai laufenden Amazon Gaming Week gibt es nicht nur Hardware sondern auch Filme und Serien mit Spielebezug vergünstigt. Mit dabei sind zum Beispiel The Last of Us, Uncharted, Pokémon Meisterdetektiv Pikachu und viele mehr.

Die Amazon Gaming Week hat bereits spannende Deals mit Gaming-Mäusen, einer High-End-Tastatur oder einem starken Laptop für Spieler hervorgebracht.

Doch auch Film- und Serienfans kommen auf ihre Kosten, denn zahlreiche Produktionen rund um Spiele sind im Rahmen der Aktion bis einschließlich Sonntag, den 28. Mai, vergünstigt.

Amazon Gaming Week: Filme und Serien zu bekannten Spielen

Exemplarisch sind unter anderem die gefragte HBO-Serie The Last of Us für 19,98 Euro statt 25,99 Euro, die Verfilmung von Uncharted für 7,99 Euro statt 11,99 Euro oder der Pokémon-Film Meisterdetektiv Pikachu für 4,99 Euro statt 9,99 Euro mit dabei.

Darüber hinaus gibt es aber auch noch hunderte weitere Titel zu bekannten Spielereihen, wie Mortal Kombat, Max Payne, Resident Evil, Hitman, Tomb Raider, Assassin’s Creed oder Aliens vs. Predator.

Auswahl der Filme bei der Amazon Gaming Week

Darunter mischen sich neben Filmen zum Thema Videospiele selbst vereinzelt auch Streifen, die auf den ersten Blick nicht unbedingt einen Spielebezug haben, wie etwa Filme mit Bud Spencer und Terrence Hill.

Zudem gibt es zahlreiche Titel, die allgemein ein SciFi-, IT- oder Nerd-Thema haben. Die Übersichtsseite bei Amazon mit allen reduzierten Filmen und Serien lädt zum Stöbern ein:

