27 Zoll, WQHD, 144Hz und trotzdem nur 200€: Samsung Monitor bei der Amazon Gaming Week im Angebot

Schnappt euch jetzt bei der Amazon Gaming Week den Samsung Odyssey G5 WQHD Monitor mit 27 Zoll und 144Hz zum neuen Tiefstpreis im Angebot.

Die Amazon Gaming Week ist mit einer Vielzahl von tollen Angeboten aus verschiedenen Kategorien gestartet. Ein echtes Highlight ist dabei der Samsung Odyssey G5. Dieser Curved-Monitor mit 27 Zoll setzt auf WQHD & 144Hz und ist aktuell so günstig wie noch nie zu haben.

Samsung Monitor mit WQHD & 144Hz im Angebot

Das kann der Samsung Monitor: Der Odyssey G5 ist ein WQHD-Monitor im Curved Design. Das Display ist also leicht gebogen und passt sich so natürlicher an eure Sehgewohnheiten an. Dank WQHD-Auflösung sind eure Lieblingsspiele dabei superscharf und laufen mit der Bildwiederholrate von 144Hz auch extrem flüssig. So lassen sich alle Games auch ordentlich genießen!

Das ist das Angebot: Im Rahmen der Amazon Gaming Week kostet der Samsung Odyssey G5 nur noch 199€. Der Versand ist obendrein kostenlos.

Die UVP in Höhe von 279€ wird von dem aktuellen Angebot locker pulverisiert. Aber auch sonst kann kein Anbieter mit diesem Preis mithalten. Bei anderen Händlern zahlt ihr so zurzeit mit Versand mindestens 232,62€. Dazu kommt, dass der Monitor tatsächlich noch nie unter 219,90€ zu haben war. Tiefstpreis! (Quelle: geizhals.de)

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 26.9″/​68.3cm Auflösung 2560×1440, 109ppi Bildverhältnis 16:9 Reaktionszeit 1 ms Betrachtungswinkel horizontal 178 ° Betrachtungswinkel vertikal 178 ° Helligkeit 300 cd/m² Anzahl Farben 16.7 Mio. Bildwiederholungsfrequenz 144 Hz Kontrastverhältnis 2.500:1 Anschlüsse 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2

Die Amazon Gaming Week

Mit der Gaming Week feiert Amazon eine ganze Woche unser aller Lieblingshobby mit hunderten von Angeboten auf Spiele, Hardware und Zubehör. Neben dem Odyssey G5 sind auch noch andere Gaming Monitore aktuell günstiger. Da ist für alle Anforderungen und jeden Geldbeutel was dabei. Die Aktion läuft noch bis zum 28. Mai, Sonntagabend ist also Schluss.

