Amazon Gaming Week: Das sind die besten Angebote für PS5 und PS4

Die Amazon Gaming Week bietet jede Menge tolle Angebote für Gamer. PS5 Fans können sich über einige reduzierte Highlights freuen.

Bei der Amazon Gaming Week gibt es Angebote für Gamer aus verschiedenen Bereichen. Für PS5 und PS4 sind ebenfalls ein paar Schnäppchen dabei. Sichert euch noch bis zum 8. Mai einige ausgewählte Titel deutlich günstiger.

Amazon Gaming Week: Horizon Forbidden West

Mit Horizon Forbidden West hat Sony mal wieder genau ins Schwarze getroffen. Der Nachfolger des gefeierten Horizon Zero Dawn bietet nicht nur eine der schönsten Open Worlds der noch recht jungen Konsolengeneration, auch das Gameplay wurde an vielen Punkten clever erweitert.

Erneut begebt ihr euch als Aloy in die ferne Zukunft, in der die Menschheit irgendwo zwischen Steinzeit und Sci-Fi um ihr Überleben kämpft. Das große Highlight sind dabei natürlich erneut die beeindruckend animierten Roboter-Dinos, die jetzt noch mehr Tricks auf Lager haben und in verschiedenen Formen daher kommen.

Für die Amazon Gaming Week senkt Amazon den Preis um ganze 28 Euro. Für 51,99 Euro könnt ihr euch das Highlight auf eure PS5 holen. Die PS4-Version wird gleichzeitig für 60,99 Euro angeboten.

Next-Gen-Racer: Gran Turismo 7

Gran Turismo gehört mittlerweile zu jeder neuen Playstation-Generation einfach dazu. Die Rennspiel-Serie ist bekannt dafür, die technischen Möglichkeiten der Sony-Konsolen auszureizen und sorgt deshalb seit jeher für offene Münder.

Mit Gran Turismo 7 ist jetzt der neueste Teil für die PS5 erschienen und hat sich als würdiger Vertreter entpuppt. Realistische, in Momenten fast schon fotorealistische Fahrzeuge und Umgebungen werden hier mit einem authentischen Fahrgefühl (zumindest so, wie wir uns das als Laien vorstellen) ausgestattet. Das Ergebnis ist die nahezu perfekte Rennsport-Fantasie.

Bei Amazon könnt ihr euch diese aktuell für günstige 53,99 Euro sichern. Die PS4-Version kostet dabei 57,99 Euro. Da das Upgrade 10 Euro kostet, solltet ihr euch hier direkt für die PS5-Variante entscheiden, wenn ihr es auf der neuen Konsole spielen wollt.

Weitere Spiele für PS5 und PS4

Darüber hinaus sind einige weitere Top-Titel im Angebot:

Assassin’s Creed Valhalla

Mit Valhalla ist auch der aktuellste Ableger der Assassin’s Creed-Reihe im Angebot. In der Haut von Eivor führen wir unsere Wikinger bei der Eroberung Englands an. Die Rollenspiel-Elemente, die schon in den beiden Vorgängern etabliert wurden, finden sich auch hier wieder. Bei Amazon ist die Ultimate Edition aktuell auf 42,99 Euro reduziert.

Hades

Hades ist eines der besten Action-RPGs der vergangenen Jahre. Als Sohn des Hades versuchen wir wieder und wieder der Unterwelt zu entkommen. Dank Rogue-like Elementen werden wir dabei Stück für Stück besser, richtig einfach wird es aber nie. Neben dem Gameplay überzeugt vor allem die fesselnde Story mit vielen tollen Charakteren und Geheimnissen. Sichert euch bei Amazon die PS5-Version für nur 15,99 Euro.

PS4-Games

Augen auf beim Bundle-Kauf

Darüber hinaus bietet Amazon noch Bundles aus Horizon Forbidden West und Gran Turismo an. Ihr könnt euch entweder beide Spiele zusammen oder je eins davon im Bundle mit einem weißen DualSense-Controller für je 119 Euro sichern. Aktuell sind die Bundles allerdings im Einzelkauf ein paar Euro günstiger zu haben. Solange der Controller also um 5 Euro auf 64,99 Euro reduziert ist, solltet ihr die Spiele und den DualSense lieber einzeln bestellen.

