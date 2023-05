Diese 3 Mäuse der Amazon Gaming Week verbessern euer Spiel

Bei der Amazon Gaming Week könnt ihr euch verschiedene Mäuse im Angebot sichern. Wir zeigen euch 3 Modelle, die sich wirklich lohnen.

Wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Maus seid, kommt die Amazon Gaming Week gerade zum richtigen Zeitpunkt. Doch welche Maus ist die beste für euch? Das kommt ganz auf eure Anforderungen und Lieblingsspiele an. Wir zeigen euch 3 beliebte Modelle für verschiedene Typen.

Logitech G502 Lightspeed: Der Allrounder

Die Logitech G502 gehört seit Jahren in ihren verschiedenen Ausführungen zu den beliebtesen Gaming Mäusen überhaupt. Sie ist ergonomisch, kann flexibel eingestellt werden und macht in jedem Genre eine gute Figur. Das Lightspeed-Modell ist kabellos und dadurch besonders angenehm.

Bei Amazon bekommt ihr die Logitech G502 Lightspeed im Rahmen der Gaming Week für nur 89,90€. Der Versand ist wie immer gratis. Die UVP der Maus liegt bei 159€. Zurzeit ist die Maus nirgends so günstig zu haben wie bei Amazon. (Quelle: geizhals.de)

Für kompetitive Spieler: Die Logitech G PRO X Superlight

Mit nur 63 Gramm macht die Logitech G PRO X Superlight ihrem Namen alle Ehre. Die kabellose Gaming Maus ist für kompetitve Spiele ausgelegt und nur auf das Mindeste beschränkt, um Gewicht einzusparen. Die Latenz ist extrem gering und die Verarbeitungsqualität hoch, sodass euch die Maus in vielen Schlachten beste Dienste leisten wird.

Die Logitech G PRO X Superlight kostet bei Amazon aktuell nur 109€ und damit 50€ weniger als die UVP. Der Versand ist auch hier kostenlos. Günstiger als hier findet ihr das Modell zurzeit bei keinem anderen Händler. (geizhals.de)

Razer DeathAdder V2 Pro: Günstige Alternative für Shooter-Fans

Die Razer DeathAdder V2 Pro setzt auf ähnliche Stärken wie die Logitech G PRO X Superlight. Die Maus ist etwas schwerer und dadurch für große Hände sogar die bessere Wahl. Dank Razer Hyperspeed Wireless merkt ihr den Unterschied zu einer kabelgebundenen Maus überhaupt nicht und der optische Razer FOCUS+ Sensor mit 20K DPI registriert jede noch so kleine Bewegung, was besonders in schnellen Shootern ein echter Vorteil ist.

Ganze 59% Rabatt könnt ihr euch im Rahmen der Gaming Week bei Amazon sichern. So kostet die Razer DeathAdder V2 Pro gerade nur 61,49€ statt der UVP in Höhe von 149,99€. Der Versand ist wie immer gratis. Dabei handelt es sich außerdem – ihr ahnt es schon – laut Preisvergleich um den aktuellen Bestpreis.

