Amazon Gaming Week: Einen der besten Gaming-Stühle gibt’s jetzt zum Tiefstpreis

Bei der Amazon Gaming Week könnt ihr euer Set-Up günstig verbessern. Unter anderem ist auch einer der besten Gaming-Stühle günstig wie selten.

Die Amazon Gaming Week läuft noch bis zum 8. Mai. Bis dahin könnt ihr bei vielen Aktionen sparen. Dazu gehören nicht nur Spiele, sondern auch Laptops, Monitore und Zubehör. Außerdem finden sich auch einige von Gaming-Stühle von Recaro darunter. Diese sind nicht nur besonders hochwertig, sondern machen eure Gaming-Sessions auch bequemer.

Amazon Gaming Week: Recaro Exo Platinum zum Tiefstpreis

Zur Gaming Week senkt Amazon den Preis des Top-Modells Recaro Exo Platinum von 1099 Euro auf 933,36 Euro. So günstig war der Gaming-Stuhl zuletzt zum Black Friday. Im Vergleich zu anderen Anbietern spart ihr etwa 190 Euro, aktuell gibt es ihn also nirgends sonst auch nur annähernd so günstig.

Der Recaro Exo Platinum wurde nicht umsonst bei der GameStar als einer der besten Gaming-Stühle empfohlen. Der Stuhl der Firma, die eigentlich Sitze für Autos oder Flugzeuge herstellt, überzeugt mit einer besonders robusten Bauweise und vielen starken Features.

Natürlich könnt ihr den Gaming-Stuhl ganz auf eure Bedürfnisse hin einstellen. Dank der fest integrierten Lordosen-Stütze hilft euch der Sitz auch langfristig eine gesunde Sitzposition zu halten. Ein weiteres Highlight sind die 5D-Armstützen. Die könnt ihr wirklich ganz genau auf euren Körper anpassen, damit ihr immer bequem und fest im Sattel sitzt.

Günstige Alternative: Der Recaro Rae

Der Recaro Rae ist quasi das Einstiegsmodell in die Welt der Gaming-Stühle von Recaro. Dieser Sitz vereint dabei aber ebenfalls Form und Funktion zu einem praktischen Endprodukt. Auch hier ist die Lordosen-Stütze fest integriert.

Beim Stoff setzt Recaro auf ein besonders atmungsaktives Gewebe, das sich um den Premium-Polsterschaum schmiegt und den Rae zu einem dauerhaft bequemen Gaming-Stuhl macht.

Aktuell wird das Modell in schwarz-grau für nur 466,50 Euro angeboten. Der Preis ist damit bei Amazon knapp 90 Euro niedriger als bei der Konkurrenz.

