Amazon Gaming Week Angebote: Top SSD für PS5 zum Spitzenpreis

Die Amazon Gaming Week beschert euch die Chance mehrere sehr gute Angebote aus dem Gaming-Bereich wahrzunehmen. Alles, was ihr zur besonderen Dealwoche wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Was ist die Amazon Gaming Week? Die Gaming Week findet anlässlich der gamescom 2021 statt. Entsprechend gibt es zur Thematik passende Deals.

Wie lange läuft die Amazon Gaming Week? Die gamescom 2021 ist zwar zu Ende, die Amazon Gaming Week allerdings noch nicht. Wie lange diese läuft, ist uns allerdings nicht bekannt. Sollten euch einige der Angebote gefallen, ist es wohl ratsam nicht zu lange zu zögern.

Samsung 980 Pro: Top SSD für PS5 ist im Angebot

Aktueller Bestpreis: Ihr könnt bei Amazon die Samsung 980 Pro SSD mit 500 GB Speicherplatz für nur 95,99 Euro kaufen. Günstiger gibt es die SSD derzeit nirgendwo sonst.

Diese Leistung bietet die SSD: Bei der Samsung 980 Pro handelt es sich um eine NVMe M.2 SSD mit PCIe 4.0. Entsprechend sind mit ihr sehr hohe Geschwindigkeiten möglich. Die SSD erreicht eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.900 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5.000 MB/s. Damit ist dieser Speicherplatte zum Beispiel bis zu 12,5 mal schneller als eine SATA-SSD.

Darum ist sie perfekt für die PS5 geeignet: Sony hat mittlerweile bekannt gegeben, welche Voraussetzungen für eine Speichererweiterung der PlayStation 5 erfüllt sein müssen. Allen voran muss die SSD eine PCIe 4.0-Schnittstelle haben und sollte bis zu 7.000 MB/s lesend aufweisen. Diese Bedingungen erfüllt die Samsung 980 Pro. Außerdem wird ein sogenannter Heatsink vorausgesetzt, um für die richtige Kühlung zu sorgen. Diesen könnt ihr für wenige Euro dazu kaufen.

Heatsinks für die SSD:

Starke Gaming-SSD für euren PC: Durch die beschriebenen Eigenschaften ist die SSD natürlich nicht nur eine sehr gute Speichererweiterung für die PS5, sondern ebenso für euren Gaming-PC. Schnellere Ladezeiten bei Spielen (im Vergleich ohne SSD), ein sehr schnelles Arbeiten mit Windows 10 und eine starke Leistung bei Anwendungen sind starke Argumente für diese SSD.

Überzeugt im Experten-Test: Bei GameStar und bei ComputerBase kommt man zum Fazit, dass es sich bei der Samsung 980 Pro um eine sehr schnelle SSD handelt. Die Samsung-SSD überzeugt vor allem im PCMark 10 Stresstest und ist allgemein in allen Disziplinen immer im Spitzenfeld.

Bald könnt ihr endlich die SSD eurer PS5 erweitern – Sony erklärt, wie

PS4- und PS5-Spiele im Angebot bei Amazon

Großartige Spiele zum kleinen Preis: Dank der Gaming Week Deals von Amazon könnt ihr euch Ghost of Tsushima und The Last of Us 2 für die PS4 besonders günstig kaufen. Last of Us 2 ist dabei nicht nur Game of the Year, sondern gehört zu den am besten bewerteten Spiele bei GamePro aller Zeiten. Im Test bekam TLoU 2 eine herausragende Wertung von 97 Punkten (via GamePro).

Besitzer einer PS5 dürfen sich außerdem über Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls und Returnal im Angebot freuen.

Ghost of Tsushima hat im GamePro-Test eine Wertung von sehr starken 90 Punkten erhalten.

Weitere Angebote der Amazon Gaming Week

Neue Hardware für euren Gaming-PC: Im Angebot bei Amazon gibt es außerdem Gaming-Tastaturen, Gaming-Headsets und Gaming-Mäuse von Razer besonders günstig. Des Weiteren sind einige Gaming-Notebooks stark reduziert.

