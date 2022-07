Amazon: Sichert euch jetzt eine der besten Wireless Gaming-Tastaturen zum Bestpreis

Bei Amazon bekommt ihr jetzt mit der starken Logitech G915 Lightspeed eine der besten Wireless Gaming-Tastaturen zum aktuellen Bestpreis.

Wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Tastatur seid, die ihr im Optimalfall auch kabellos nutzen könnt, solltet ihr dieses Angebot von Amazon nutzen. Hier bekommt ihr eine der besten Gaming-Tastaturen überhaupt aktuell besonders günstig: die Logitech G915 Lightspeed.

Amazon: So gut ist das Bestpreis-Angebot

Bei Amazon bekommt ihr die Wireless-Tastatur gerade für schmale 162,93€. Der Versand ist wie immer kostenlos. Die UVP des Modells liegt bei 249 Euro. Aktuell bietet kein anderer Anbieter das Gerät günstiger an, es handelt sich also um den Bestpreis! Auch der Tiefstpreis von 156,30 Euro liegt nur knapp darunter. Das Angebot ist also ein wahres Schnäppchen! (Quelle: geizhals.de)

Eine der besten Gaming-Tastaturen: Logitech G915 Lightspeed

Die Logitech G915 Lightspeed gehört zu den besten Wireless Gaming-Tastaturen auf dem Markt. Sie bietet die gewohnt hohe Qualität von Hersteller Logitech und jede Menge praktische Features. Mit der Lightspeed-Technologie spielt ihr auch im kabellosen Betrieb praktisch latenzfrei.

So habt ihr den Schreibtisch schön übersichtlich und müsst trotzdem keine Kompromisse eingehen. Der Akku hält bis zu 130 Stunden, bei angeschalteter Beleuchtung sind es noch knapp 30. Während dem Aufladen könnt ihr die Tastatur aber ganz normal wie ein kabelgebundenes Gerät nutzen.

Ihr könnt mehrere Beleuchtungsprofile speichern und so schnell zwischen euren Favoriten wechseln. Die Beleuchtung ist aber auch der einzige echte Kritikpunkt. Andere Modelle leuchten gleichmäßiger und auch heller.

