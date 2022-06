Amazon: Gaming-Monitor im UltraWide-Format von Samsung jetzt günstig wie nie im Angebot

Bei Amazon könnt ihr euch aktuell mit dem Samsung Odyssey G9 oder High-End Gaming-Monitor zum absoluten Tiefstpreis im Angebot sichern.

Sowohl im Gaming-Bereich als auch am Arbeitsplatz sind Ultrawide-Bildschirme auf dem Vormarsch. Im Office erleichtern sie die Arbeit mit verschiedenen Programmen zur selben Zeit und Spieler profitieren von der gesteigerten Immersion. Bei Amazon bekommt ihr einen solchen Gaming-Monitor von Samsung jetzt günstig wie nie.

Bei Amazon zahlt ihr für den Samsung Odyssey G9 in der Ausstattungsvariante LC49G95TSSUXEN aktuell 910,49€. Nachdem der Preis vor einigen Tagen erstmals unter 1000 Euro gefallen war, geht er jetzt nochmal um knapp 48 Euro runter. So günstig war der Gaming-Monitor noch nie! (Quelle: geizhals.de)

Das auffälligste Merkmal des Odyssey G9 ist natürlich das stark gekrümmte Display. Die Krümmung beträgt tatsächlich ganze 1000R, was der natürlichen Wölbung des menschlichen Auges entspricht. Dadurch könnt ihr Spiele noch intensiver erleben und habt bei Online-Spielen mitunter sogar einen echten Vorteil.

Das größere Sichtfeld sorgt nämlich dafür, dass ihr Gegner früher wahrnehmen könnt. Damit ihr immer den Durchblick behaltet, ist die Auflösung mit UWQHD angenehm scharf und die Bildwiederholrate mit 240 Hz mehr als ausreichend hoch. FreeSync und G-Sync sind ebenfalls mit an Bord, sodass ihr euch auf flüssiges Gaming freuen könnt.

Die bekannte Seite rtings.com hat sich den Odyssey G9 genauer angeschaut und kommt zu folgendem Fazit:

Der Samsung Odyssey G9 ist hervorragend für Spiele geeignet. Er hat eine geringe Eingabeverzögerung, eine schnelle Reaktionszeit und eine hohe Bildwiederholfrequenz, was zu einem reaktionsschnellen und reibungslosen Spielerlebnis führt. Er unterstützt FreeSync, um das Tearing des Bildschirms zu reduzieren und ist mit NVIDIAs G-SYNC kompatibel. Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Bildwiederholfrequenz von 240 Hz, da diese nur mit bestimmten Grafikkarten erreicht werden kann. Außerdem ist sein Kontrastverhältnis nur anständig und er hat eine schlechte schwarze Gleichmäßigkeit, so dass er nicht die beste Option für Spiele in der Dunkelheit ist.