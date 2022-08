So günstig kann eSports sein: Gaming Monitor mit 240 Hz jetzt im Amazon Deal

Volle Gaming-Power bei Amazon: Schnappt euch jetzt einen starken eSports Gaming Monitor mit 240 Hz von MSI günstig im Angebot.

Wer in kompetitiven Spielen erfolgreich sein will, muss nicht unbedingt viel Geld in die Hand nehmen. Viele der Titel sind technisch nicht allzu anspruchsvoll und gute Ausrüstung gibt es mitunter richtig günstig. Bei Amazon bekommt ihr gerade zum Beispiel einen eSports Gaming Monitor mit 240 Hz besonders günstig.

Das Angebot bei Amazon

Das Angebot: Amazon bietet den MSI Optix MAG251RX Gaming Monitor aktuell für günstige 239€ an. Der Versand ist wie gewohnt kostenlos.

Der Preisvergleich: Mit dem Angebot von Amazon kann aktuell kein anderer Anbieter mithalten. mit Versand ist der Gaming Monitor bei anderen Händlern nicht unter 255,90 Euro zu haben. Besonders verwunderlich ist das allerdings nicht, denn der Preis ist auch im Langzeitvergleich richtig gut. Ein einziges Mal war das Modell günstiger. Der Tiefstpreis beträgt 227 Euro. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: MSI Optix MAG251RX im Angebot!

Gaming Monitor mit 240 Hz: MSI Optix MAG251RX

Der Gaming Monitor bietet eine Bildwiederholrate von 240 Hz und Full HD-Auflösung. Die Reaktionszeit ist äußerst gering (nur 1 ms) und mit G-Sync gehören Ruckler und Tearing der Vergangenheit an. Kurz: Der MSI Optix MAG251RX ist ein schnörkelloser Monitor für Gamer, der flüssige und schöne Bilder zum günstigen Preis bietet.

Hier die technischen Details in der Übersicht:

Diagonale 24.5″/​62.2cm Auflösung 1920×1080 Full HD Helligkeit 400cd/​m² Reaktionszeit 1ms Bildwiederholfrequenz 240Hz Panel IPS HDR VESA DisplayHDR 400 Blickwinkel 178°/​178° Variable Synchronisierung Adaptive Sync, NVIDIA G-Sync Compatible zertifiziert Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2,

1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2

Zu einem ähnlichen Fazit kommen auch die Experten von displayninja.com in ihrem Test vom vergangenen Februar:

Dank seines IPS-Panels mit weiten Betrachtungswinkeln, lebendigen Farben und schneller Reaktionszeit ist der MSI MAG251RX der perfekte Monitor für alle, die es mit dem Spielen genauso ernst meinen wie mit der Arbeit (oder einfach mit guter Bildqualität). Außerdem erhalten Sie viele zusätzliche Funktionen wie zertifizierte G-SYNC-Kompatibilität, Motion Blur Reduction, einen höhenverstellbaren Standfuß und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten.

Hier könnt ihr sparen

