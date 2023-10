Prime Day Frühstart: Gaming Sale von Amazon mit bis zu 85% Rabatt auf Spiele

Der Amazon Prime Day startet heute Nacht. Aber ihr könnt euch schon jetzt einige richtige starke Angebote sichern – auch ohne Prime-Abo.

Amazon hat noch vor dem Prime Day einen Gaming Sale gestartet. Dabei könnt ihr euch Spiele von EA und Ubisoft mit bis zu 80% Rabatt schnappen. Ob ihr Lust auf Action, Strategie oder Sport habt, hier ist für jeden etwas dabei.

EA Games

EA bietet euch eine große Auswahl an Spielen aus verschiedenen Genres an. Zum Beispiel könnt ihr euch das neue Immortals of Aveum für nur 42,99€ statt 79,99€ holen. Das ist ein Rabatt von 46%. Immortals of Aveum ist ein Einzelspieler-Magie-Shooter in Egoperspektive, der die Geschichte von Jak erzählt, der dem elitären Orden der Kampfmagier beitritt, um die Welt vom Rande des Abgrunds zu retten. Ihr müsst alle drei Farben der Magie meistern und eure Zaubersprüche in schnellen und fließenden Kämpfen einsetzen.

Oder wie wäre es mit Star Wars Jedi: Survivor in der Deluxe Edition für nur 59,99€ statt 99,99€? Damit spart ihr satte 39%. Star Wars Jedi: Fallen Order ist ein actionreiches Abenteuer, das euch in die Rolle eines jungen Jedi versetzt, der nach den Ereignissen von Episode III überlebt hat. Ihr müsst eure Fähigkeiten mit der Macht und dem Lichtschwert meistern, während ihr vor dem Imperium flieht und die Geheimnisse einer alten Zivilisation aufdeckt.

Ubisoft Games

Ubisoft hat ebenfalls einige spannende Spiele im Angebot. Zum Beispiel könnt ihr euch Watch Dogs: Legion für nur 9€ statt 59,99€ sichern. Das ist ein Rabatt von 85%. Watch Dogs: Legion ist ein packender Hacker-Thriller, der euch in das dystopische London der nahen Zukunft bringt. Ihr könnt jeden NPC rekrutieren und spielen, um eine Widerstandsgruppe gegen ein korruptes Regime aufzubauen. Ihr müsst eure Fähigkeiten mit dem Smartphone, dem Hacken und dem Kampf nutzen, um die Stadt zu befreien.

Oder wie wäre es mit Anno 1800 in der Visionärsausgabe für nur 54€ statt 119,99€? Das ist ein Rabatt von 55%. Anno 1800 in der Visionärsausgabe ist das ultimative Paket für alle Fans der Aufbaustrategie-Reihe. Es enthält das Hauptspiel sowie alle vier Season Pässe mit insgesamt zwölf DLCs, die euch neue Regionen, Features und Herausforderungen bieten. Ihr müsst euer eigenes Industrie-Imperium im 19. Jahrhundert errichten und dabei diplomatisch, wirtschaftlich oder militärisch agieren.

