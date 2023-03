Bei Amazon bekommt ihr jetzt besonders schnelle und günstige SSDs für PS5 & PC im Angebot

Die Amazon Frühlingsangebote lösen all eure Speicherprobleme. Schnappt euch jetzt günstige SSDs für PS5 & PC von Samsung, WD_Black und Co.

Spieldateien werden immer größer und dadurch steigt der Bedarf an Speicherplatz natürlich ebenfalls. Mit einer neuen SSD könnt ihr eurem PC oder eurer PS5 ein kostengünstiges, aber besonders effektives Upgrade verpassen. Die Amazon Frühlingsangebote bieten hier eine große Auswahl von bekannten Marken und verschiedenen Größen.

Amazon Frühlingsangebote: SSD im Angebot sichern

Wir waren wahrscheinlich alle schonmal an dem Punkt, dass wir uns zwischen zwei geliebten Spielen entscheiden mussten, weil der Speicherplatz auf dem PC oder der PS5 nicht für beide ausgereicht hat. Dann bekommt man doch Lust auf das andere Spiel und muss wieder Platz auf der Platte schaffen und außerdem den langwierigen Download in Kauf nehmen. Die Lösung ist klar: Mehr Speicherplatz muss her!

Eine SSD ist hier die perfekte Lösung. Manche Modelle erreichen extrem hohe Les- und Schreibgeschwindigkeiten und können so sogar einen Performance-Boost mitbringen. Die meisten Anbieter haben verschiedene Serien und Größen im Sortiment. Ihr findet also sicher die passende Karte für eure Bedürfnisse.

Bedenkt aber, dass die SSD mindestens 5.500 MB/s Lesegeschwindigkeit und maximal 4 TB Speicher haben darf, um mit der PS5 kompatibel zu sein. Darüber hinaus kommen einige Modelle direkt mit einem Kühlkörper, bei anderen müsstet ihr einen solchen nachrüsten.

