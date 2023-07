Amazon Fire TV 4 mit 43 Zoll, HDMI 2.1 und 4K-Display jetzt unschlagbar günstig

Noch eine Woche bis zum Amazon Prime Day. Mit dem Amazon Fire TV 4 zum Sparpreis gibt es jetzt schon einen Eindruck auf die Angebote, die euch erwarten.

Ihr wollt euch mal wieder so richtig verwöhnen und euer Wohnzimmer in ein Heimkino verwandeln? Dann haben wir hier genau das Richtige für euch: Ein unschlagbares Angebot für den Amazon Fire TV 4 mit 43 Zoll, HDMI 2.1 und 4K-Display. Jetzt für nur 279,99€ statt 499,99€ zu haben. Dieses Angebot gilt nur für Prime-Mitglieder. Wenn ihr noch keine Prime-Mitgliedschaft habt, könnt ihr Prime für 30 Tage kostenlos testen. Das lohnt sich auch für den kommenden Amazon Prime Day am 11. Juli, an dem ihr noch mehr tolle Angebote erwarten könnt.

Was der Amazon Fire TV 4 alles drauf hat

Der Amazon Fire TV 4 ist nicht nur ein Fernseher, sondern ein echter Alleskönner. Er ist ein Smart-TV, der euch Zugang zu Tausenden von Filmen, Serien, Musik, Spielen und Apps bietet. Mit der integrierten Alexa-Sprachsteuerung könnt ihr ganz einfach nach Inhalten suchen, die Lautstärke anpassen, das Wetter abfragen und vieles mehr. Eure kompatiblen Smart-Home-Geräte lassen sich ebenfalls darüber steuern.

Der Fernseher überzeugt durch seine Bildqualität und Performance. Er verfügt über ein LED-Display mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln, das euch gestochen scharfe und lebendige Bilder liefert. Dank der HDR10+-Technologie habt ihr immer den perfekten Kontrast und Helligkeit, selbst in der Mittagssonne. Dolby Vision und Dolby Atmos runden das Paket ab und bieten euch ein immersives Audio-Visuelles-Erlebnis.

Wenn ihr gerne zockt, werdet ihr den Amazon Fire TV lieben. Spielt eure Spiele dank HDMI 2.1-Anschluss in 4K-Auflösung und bis zu 120Hz. Durch Variable Refresh Rate (VRR) wird die Bildwiederholrate des Fernsehers dynamisch an eure Konsole angepasst, um ruckelige Bilder zu reduzieren. Der Auto Low Latency Mode (ALLM) verringert die Zeit, die zwischen eurer Eingabe auf dem Controller und der Ausführung auf dem Bildschirm vergeht.

Alternativ könnt ihr den Amazon Fire TV auch als PC-Monitor nutzen. Mittels HDMI- oder VGA-Anschluss könnt ihr ihn mit eurem Laptop oder Desktop verbinden. Ihr könnt dann eure Arbeit oder eure Lieblings-Games auf dem großen Bildschirm anzeigen lassen.

All das bekommt für weniger als 300€ mit dem Amazon Fire TV 4, exklusiv für Prime-Mietglieder.

In unserer Deal-Übersicht findet ihr darüber hinaus noch viele weitere Angebote und Aktionen aus den Bereichen Gaming, Hardware und Multimedia, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Schaut gerne mal vorbei!