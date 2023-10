Kein Prime-Abo nötig: Amazon haut die eigenen Smart-Home-Geräte mit riesigen Rabatten raus

Noch eine Woche bis zum zweiten Prime Day in 2023. Aber schon heute gibt es riesige Rabatte auf Amazon-Geräte für euer Smart-Home.

Ihr träumt von einem smarten Zuhause, in dem ihr alles per Sprachbefehl oder App steuern könnt? Dann solltet ihr jetzt bei Amazon zuschlagen. Der Online-Riese bietet nämlich seine eigenen Smart-Home-Geräte mit bis zu 67 Prozent Rabatt an. Und das Beste: Ihr braucht dafür kein Prime-Abo! Mit einer Mitgliedschaft könnt ihr neben einem kostenlosen Versand für alle eure Bestellungen noch von weiteren Boni wie zum Beispiel Prime-Video profitieren. Jetzt kostenlos testen und bei Bedarf innerhalb von 30 Tagen kündigen.

Die Angebote gelten für verschiedene Geräte aus den Reihen Echo, Blink und Ring. Mit diesen könnt ihr eure Musik, eure Beleuchtung, eure Sicherheit und vieles mehr komfortabel und einfach regeln. Hier sind einige der Highlights:

Amazon Echo Pop: Mit diesem kleinen Lautsprecher könnt ihr mit Alexa sprechen und eure Fragen stellen, eure Erinnerungen einstellen, Einkaufslisten erstellen und vieles mehr. Ihr könnt ihn auch mit anderen Echo-Geräten verbinden, um Musik in mehreren Räumen abzuspielen. Er kostet nur 17,99€ statt 54,99€.

Echo Dot (5. Gen): Dieser smarte Lautsprecher hat einen verbesserten Klang und ein elegantes Design. Er kann euch nicht nur Nachrichten, Wetter, Sportergebnisse und mehr vorlesen, sondern auch eure kompatiblen Smart-Home-Geräte steuern. Im Angebot für nur 21,99€ statt 64,99€.

Echo Dot mit Uhr (5. Gen): Neben den gleichen Funktionen wie der Echo Dot verfügt dieser Lautsprecher über eine LED-Anzeige, die euch die Uhrzeit, die Temperatur oder einen Timer zeigt. Er ist ideal für euren Nachttisch oder euren Schreibtisch. Er kostet nur 36,99€ statt 74,99€.

Echo Show 5 (3. Gen): Dieses Gerät ist mehr als ein Lautsprecher. Es hat einen 5,5 Zoll großen Touchscreen, auf dem ihr Videos, Fotos, Rezepte und mehr sehen könnt. Es hat auch eine integrierte Kamera, mit der ihr Videoanrufe machen oder euer Zuhause überwachen könnt. Für nur 54,99€ statt 109,99€ gehört er euch.

Echo Show 8 (2. Gen): Die größere Version des Echo Show 5 hat einen 8 Zoll großen HD-Touchscreen, auf dem ihr noch mehr Inhalte genießen könnt. Die 13-Megapixel-Kamera, hält euch automatisch im Bild, auch wenn ihr euch bewegt. Jetzt für 69,99€ statt 129,99€.

Außerdem sind weitere Amazon-Geräte aus den Reihen Blink und Ring ebenfalls im Angebot. Mit diesen könnt ihr euer Zuhause mit Kameras, Türklingeln, Bewegungsmeldern und mehr ausstatten und von überall aus überwachen. Die Preise variieren je nach Modell, aber ihr könnt bis zu 50 Prozent sparen.

Diese Angebote sind nur für kurze Zeit gültig, also schlagt schnell zu, bevor sie ausverkauft sind. Ihr braucht dafür kein Prime-Abo, aber ihr könnt euch trotzdem die Vorteile von Prime sichern, wenn ihr euch für eine kostenlose 30-Tage-Testversion anmeldet. So könnt ihr euch eure Bestellungen kostenlos und schnell liefern lassen und von vielen weiteren Vorteilen profitieren.

Macht euch bereit für ein smarteres Zuhause mit Amazon!

