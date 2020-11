Amazon Black Friday: PS VR, PS4-Spiele & 4K TVs im Angebot

Der Amazon Black Friday 2020 ist gestartet und im Angebot gibt es das PS VR Mega Pack 3, PS4-Spiele und Samsung QLED 4K TVs.

Ihr habt ab sofort zwei Tage lang die Gelegenheit euch bei Amazon die besten Black Friday Deals zu sichern. Der Online-Händler hat nun das besondere Deal-Event gestartet und bietet direkt einige Top-Angebote an.

Alle Deals gelten bis einschließlich Freitag, den 27. November oder solange der Vorrat reicht.

PS VR Mega Pack 3 inklusive Kamera-Adapter für PS5

Top-Angebot noch vor Release: Am 27. November 2020 erscheint das PlayStation VR Mega Pack 3 und bei Amazon gibt es dieses zum Black Friday direkt günstiger. Ihr könnt es jetzt für nur 229,99 Euro kaufen. Das ist natürlich der Bestpreis.

Das erwartet euch: Allen voran enthält das Bundle den Kamera-Adapter für die PS5. Nur so könnt ihr das PS VR-Set mit der neuen Konsole nutzen. Damit enthält das Mega Pack 3 alles, was ihr braucht um PlayStation VR auch an der PS5 zu nutzen.

Neben dem Adapter befindet sich im Paket die PlayStation VR-Brille, die PS4-Kamera, Stereokopfhörer und Ohrhörer.

Außerdem erwarten euch diese fünf Spiele mit dem PS VR Mega Pack 3:

Astro Bot: Rescue Mission

Everybody’s Golf VR

Moss

Blood & Truth

PlayStation VR Worlds

Weitere PS4-Angebote beim Amazon Black Friday

Bei Amazon gibt es neben einer weiteren Version von PS VR noch ein paar PS4-Spiele und PS4-Controller im Angebot günstiger. Unter den Spielen findet sich das herausragende The Last of Us 2 zum Spitzenpreis.

Samsung QLED Q60T 4K TV & Q700T 8K TV stark reduziert

Im Amazon Black Friday Angebot finden sich zwei besondere Fernseher von Samsung. Einmal den Samsung QLED Q60T 4K TV und einmal den Samsung QLED Q700T 8K TV. Beide gibt es in verschiedenen Größen im Angebot.

Keiner der beiden bietet allerdings HDMI 2.1. Wer also das möchte, sollte zu einem anderen Fernseher greifen. Ansonsten bekommt ihr zwei gute bis sehr gute 4K-TVs.

Gerade der Samsung Q60T bietet für seinen Preis eine sehr gute Bildqualität. Zudem bietet er mit 14 ms Input-Lag alles, was ihr für normales 4K-Gaming ohne HDMI 2.1 braucht.

