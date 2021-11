Bei der Amazon Black Friday Woche bekommt ihr im Angebot The Last of Us 2 für PS4 zum neuen Tiefstpreis und günstiger als im PS Store.

Die Black Friday Woche läuft noch bis zum 29. November 2021 und ihr könnt bei Amazon nun ein Spiel für die PS4 kaufen, das es in sich hat. 2020 wurde The Last of Us 2 zum Spiel des Jahres gewählt und ist bis heute das von der Fachpresse am besten bewertete Spiel der PS4. Natürlich könnt ihr The Last of Us 2 mittlerweile auch auf der PS5 spielen.

Im ausführlichen GamePro-Test konnte The Last of Us 2 sogar die sagenhafte Wertung von 97 Punkten erreichen. Es ist ein absolutes Meisterwerk, das in keiner Sammlung fehlen darf. Die Autorin Linda Sprenger fasst es wie folgt zusammen: “Packendes Survival-Action-Adventure mit einer emotionalen Story, die gleichermaßen ins Herz trifft und in die Magengrube tritt.”

The Last of Us 2 bei Amazon für 10 Euro

Bestpreis-Angebot: Bei Amazon könnt ihr The Last of Us 2 für die PS4 für nur 10 Euro kaufen. Günstiger gab es das Spiel noch nie und im Vergleich zu anderen Anbietern spart ihr somit 10 Euro.

Der einzige Haken ist die Versandgebühr von 5 Euro bei Spielen, die ab 18 Jahre sind. Allerdings fällt diese Gebühr nur einmal pro Bestellung an und ihr könnt durch den Kauf weiterer “Ab 18”-Titel somit die Kosten mehr verteilen.

Weitere Spiele ab 18 im Black Friday Angebot:

