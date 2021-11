Amazon Black Friday: Top Corsair Gaming-Headsets zum Bestpreis

Das bietet das Headset: Corsair verspricht eine kompromisslose Klangqualität, die durch die 50-mm-Neodym-Lautsprecher mit immersiven 7.1 Surround-Sound und einem Frequenzbereich von 20 bis 40.000 Hz erreicht wird. Die Premium-Ohrpolster mit Memory-Schaumstoff passen sich zusammen mit dem weichen Kopfbügel perfekt an jede Kopfform an. Das Wireless-Headset hat darüber hinaus eine extrem geringe Latenz bei der Drahtlosverbindung. Des Weiteren verfügt es über ein hochwertiges und abnehmbares Mikrofon, das einen außerordentlichen Dynamikbereich bietet.

Insert

You are going to send email to