Amazon bietet aktuell zwei SSDs im Angebot deutlich günstiger an. Damit könnt ihr euren Gaming-PC noch einmal schneller machen.

Ein Gaming-PC ohne SSD? Das scheint sich gegenseitig auszuschließen, kommt aber in den besten Familien noch immer vor. Dank Amazon könnt ihr das Problem nun besonders günstig lösen. Gleich zwei SSDs von Crucial sind aktuell im Angebot.

Crucial P1 und BX500 SSD im Angebot

Solltet ihr bereits auf eine SSD in eurem System setzen, habt ihr nicht nur eine große Weitsicht bewiesen, sondern könnt jetzt günstig euren Speicherplatz erweitern. Spiele werden bekanntlich immer größer und um so mehr lohnt es sich in eine weitere Spiele-SSD zu investieren.

Zwar profitieren nicht alle Games gleich stark von der höheren Geschwindigkeit, aber dennoch gibt es bei manchen Spielen zum Beispiel deutlich kürzere Ladebildschirme.

Eine SSD ist der größte Leistungsschub, falls euer PC noch keine hat. Zudem ist sie in der Preis-Leistung unschlagbar. Beide SSDs im Angebot bekommt ihr jeweils zum aktuellen Bestpreis. Die P1 M.2 SSD von Crucial bietet dabei noch einmal deutlich mehr Geschwindigkeit als die BX500 SATA-SSD.

Weitere Angebote bei Amazon

Neben den genannten SSDs könnt ihr bei Amazon aktuell vor allem eine Xbox One X im Bundle günstiger kaufen und erhaltet den Xbox Game Pass Ultimate für sechs Monate zum Preis von drei. Außerdem sind Amazon Geräte im Angebot.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.