Amazon hat die Gaming Week angekündigt und passend dazu gibt es aktuell starke Angebote rund um die PS4 mit Spielen wie Death Stranding und Spider-Man.

Die besondere Woche mit Deals rund ums Gaming findet bei Amazon vom 20. bis 26. August 2020 statt. Schon jetzt habt ihr die Möglichkeit euch Angebote für die PS4 zu sichern. Diese gelten noch bis zum 23. August und solange der Vorrat reicht.

Darunter findet ihr ein paar interessante PS4 exklusive Spiele und wenn ihr noch keine PS4 Pro habt, könnt ihr euch eines der beiden Bundles im Angebot zum aktuellen Bestpreis kaufen. Auch die PS4 Slim findet ihr im Deal.

PS4 Pro Bundles im Angebot

Aktueller Bestpreis: Beide Bundles für die PS4 Pro erhaltet ihr jeweils zum derzeit günstigsten Preis. Dabei habt ihr die Wahl, ob ihr euch die PS4 Pro zusammen mit gleich sechs Spielen oder mit einem ganz aktuellen Titel kauft.

Die PS4 Pro ist die leistungsstärkste PlayStation 4 und ermöglicht die beste PlayStation-Erfahrung vor dem Release der PS5. Es handelt sich bei beiden jeweils um das etwas leisere Modell mit 1 TB Speicherplatz.

PS4 Pro Naughty Dogs Bundle: Mit diesem Paket sichert ihr euch eine große Auswahl an Spielen und darunter absolute Hits. Alle Spiele stammen von Naughty Dogs.

The Last of Us Remastered

Uncharted 4 – A Thief’s End

Uncharted 1

Uncharted 2

Uncharted 3

Uncharted – The Lost Legacy

PS4 Pro Ghost of Tsushima Bundle: Erst im Juli 2020 erschien Ghost of Tsushima, das die GamePro als „das Samurai-Spiel, das wir immer wollten“ bezeichnet. Entsprechend bekommt es in ihrem Test eine herausragende Wertung von 90 Punkten und rundet dieses Bundle gut ab.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Top-Spiele für PS4 im Angebot

Die PlayStation 4 verfügt über einige absolut herausragende Spiele und manche von ihnen gibt es bei Amazon im Vorfeld der Gaming Week nun deutlich günstiger. Darunter Death Stranding und Marvel’s Spider-Man, die jeweils für etliche Stunden Spielspaß sorgen.

Die GamePro vergibt an Death Stranding im Test zum Beispiel eine Wertung von 89 Punkten und für sie bietet es „ein eigenwilliges, aber herausragendes Spiel, das mit frischen Ideen, einer verrückten Geschichte und Starpower für Unterhaltung sorgt“.

Nachfolgend eine Auswahl der Spiele, die im Angebot sind.

