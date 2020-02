Anlässlich der Amazon Popcorn-Woche könnt ihr im Angebot über 300 Filme für Prime Video für je 99 Cent leihen. Außerdem gibt es weitere Film-Deals.

Bis zum 23. Februar gibt es jeden Tag neue Angebote bei Amazon, die sich rund um das Thema Filme und Serien drehen. Die besondere Aktion hört bei Amazon auf den Namen „Popcorn-Woche“ und entsprechend richtet sie sich vor allem an die Filmfans unter euch.

Ein besonders interessantes Angebot ist die Möglichkeit sich über 300 Filme bei Prime Video für je nur 99 Cent zu leihen. Um diesen Deal nutzen zu können, müsst ihr allerdings Prime-Mitglied sein. Sollte dies bei euch nicht der Fall sein, reicht für das Angebot auch die 30-tägige Probemitgliedschaft.

Jetzt Filme bei Prime Video für 99 Cent leihen

So könnt ihr die Filme schauen: Leiht ihr einen Film bei Prime Video aus, so steht er euch für 30 Tage in eurer Amazon Video-Bibliothek zur Verfügung. Sobald ihr mit einem geliehenen Film anfangt, bleiben euch noch 48 Stunden um ihn zu Ende zu schauen. Anschließend wird er aus eurer Bibliothek entfernt.

Alle Filme von Prime Video könnt ihr bequem per App auf so ziemlich jedem Gerät nutzen. Allen voran natürlich am Smart-TV, der Konsole, dem PC, dem Tablet und auf eurem Smartphone.

Eine Auswahl an Filmen, die ihr leihen könnt: Über 300 Filme stehen euch insgesamt zur Verfügung. Nachfolgend findet ihr 10 Filme, die es zum Beispiel für jeweils 99 Cent zu leihen gibt.

Ihr könnt auch Horror-Filme wie Zimmer 1408 und Natürlich Blond 2 ausleihen.

10 Blu-rays für 50 Euro kaufen

Filme auf Blu-ray kaufen: Neben den Prime-Video Filme zum Leihen könnt ihr während der Popcorn-Woche bei Amazon im Angebot Blu-rays günstiger kaufen. Dabei stehen euch über 2.000 Blu-rays zur Wahl. Sucht euch einfach 10 Blu-rays auf der Aktionsseite aus und legt sie in den Warenkorb. Anschließend wird der Preis an der Kasse automatisch auf 50 Euro gesenkt.

Somit bezahlt ihr nur fünf Euro pro Blu-ray. Je nach Auswahl ergibt sich dadurch eine Ersparnis von über 30 Euro.

Unter anderem erwarten euch Filme wie:

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.