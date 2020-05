Bei Amazon bekommt ihr das Microsoft Surface Pro 7 im Angebot des Tages zum Bestpreis. Des Weiteren sind Gardena-Artikel und ein Kratzbaum reduziert.

Amazon startet die neue Woche mit einem ganz besonderen Angebot. Ihr könnt ihr euch das sehr gute Surface Pro 7 günstiger sichern. Dieses gibt es dabei sogar zum aktuellen Bestpreis.

Amazon hat nun zudem erstmal die Priorisierung von Produkten aufgrund der Corona-Krise zurückgenommen. Dadurch erfolgt der Versand nun allmählich wieder wie gewohnt.

Microsoft Surface Pro 7 für 799 Euro

Im Angebot erhaltet ihr das Surface Pro 7 für 799 Euro, was dem aktuellen Bestpreis entspricht. Günstiger gab es dieses bisher noch nicht, sodass ihr hier ein echtes Schnäppchen zur Auswahl habt. Wer will, kann das 2-in-1-Tablet in fünf Monatsraten bezahlen.

Das erwartet euch: Solltet ihr euch noch ein Type-Cover dazu kaufen, ist das Surface Pro 7 schon fast ein vollwertiger Laptop. Aber auch ohne das Cover könnt ihr ihn dank Windows 10 Home und der verbauten Hardware als Notebook-Ersatz nutzen. Office-Arbeiten, Design-Tätigkeiten, Streaming-Anbieter nutzen und sogar ein paar Spiele spielen, ist damit sehr gut möglich.

Diese Hardware ist verbaut:

CPU: Intel Core i5 mit 4x 3,7 GHz

RAM: 8 GB DDR4

Grafikkarte: Intel Iris Plus

Speicherplatz: 128 GB

Display: 12,3 Zoll mit 2.736 x 1.824 Pixel

Kamera: Front-Webcam mit 5 Megapixel

Der Akku soll laut Microsoft im Schnitt bis zu 5 Stunden halten.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Weitere Angebote bei Amazon

Mit dem nahenden Sommer ist es auch an der Zeit der Gartenarbeit nachzugehen und passend dazu gibt es bei Amazon im Tagesangebot einiges von Gardena günstiger.

