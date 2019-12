Amazon bietet für Fans von Harry Potter die Complete Collection, weitere Filme und Merchandise im Angebot günstiger an. Auch der Nintendo 2DS ist reduziert.

Exakt in einer Woche ist Weihnachten und somit bleiben euch nur noch wenige Tage um die passenden Geschenke für eure Liebsten zu kaufen. Amazon bietet dabei heute in den Last Minute Angeboten des Tages ein paar interessante Deals für alle Fans von Harry Potter an.

Darüber hinaus ist ein Nintendo 2DS XL reduziert und das Samsung Galaxy Note 10 gibt es zum aktuellen Bestpreis. Wir haben euch wie immer die besten Angebote des Tages herausgesucht. Entsprechend gelten diese nur heute bis 23:59 Uhr MEZ oder solange der Vorrat reicht.

Harry Potter Filme und Merchandise stark reduziert

Top-Angebote für Harry Potter Filme: Allen voran könnt ihr euch die Harry Potter Complete Edition mit allen acht Filmen und viel Bonusmaterial für nur 39,97 Euro kaufen. Des Weiteren gibt es diese Edition auch in 4K im Angebot.

Besonders hübsch ist darüber hinaus die Wizarding World 9-Film Collector’s Edition als Steelbook. Neben den acht Harry Potter-Filmen ist hier auch der erste Phantastische Tierwesen-Film dabei.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Harry Potter Scrabble: Ein besonders interessantes Harry Potter-Spiel im Angebot von Amazon ist das Harry Potter Scrabble von Mattel Games. Dies beinhaltet wie das normale Scrabble ein Spielbrett, Buchstabenbänkchen, Spielsteine und Spielregeln. Des Weiteren ist ein Harry Potter Zauberworte-Glossar vorhanden.

Darüber hinaus gibt es 36 Hogwarts-Karten und bei diesem Scrabble geht es darum Wörter aus dem Harry Potter-Universum zu legen.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Weitere Last Minute Angebote bei Amazon

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.