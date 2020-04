Besonders günstig könnt ihr eure Spielesammlung nun bei Amazon erweitern. Kauft drei Monate Xbox Game Pass Ultimate und erhaltet drei Monate gratis.

Am Wochenende neue Spiele probieren? Dann schaut euch dieses Angebot an. Aktuell bekommt ihr bei Amazon einen tollen Deal für den Xbox Game Pass Ultimate. Diesen erhaltet ihr zum aktuellen Bestpreis und gleichzeitig könnt ihr euch so den Zugriff auf über 100 Spiele für Xbox und PC sichern.

So gut ist das Angebot: Bei Amazon könnt ihr sechs Monate Xbox Game Pass Ultimate für nur 38,99 Euro kaufen. Damit zahlt ihr so viel wie normalerweise bereits drei Monate kosten würden. Dadurch kostet euch das Spiele-Abo von Microsoft nur 6,49 Euro pro Monat.

Sale 202 Bewertungen Xbox Game Pass Ultimate | 3 Monate + 3 Monate GRATIS | Xbox One/Windows 10 PC - Download Code* Durch deinen Kauf von 3 Monaten Xbox Game Pass Ultimate erhältst du im Angebotszeitraum zwischen 1.April 2020 und 14.April 2020 zusätzliche 3 Monate Xbox Game Pass Ultimate kostenlos zu jedem Kauf!

Löse deine Codes unbedingt bis zum 14.Mai 2020 auf microsoft.com/redeem ein, da sie danach verfallen!

Inhalt dieses Bundles: 1 Code für je Xbox Game Pass Ultimate 3 Monate und 1 Code für Xbox Game Pass 3 Monate Mitgliedschaft GRATIS.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Das steckt im Xbox Game Pass Ultimate

Kurz gesagt, besteht der Xbox Game Pass Ultimate aus drei einzelnen Services, die in diesem Abo besonders günstig zusammengefasst sind. Ihr erhaltet mit ihm folgende Abonnements in einem:

Xbox Game Pass

PC Game Pass

Xbox Live Gold

Durch die beiden Game Pässe erhaltet ihr Zugriff auf über 100 Spiele für Xbox One und PC. Darunter auch top aktuelle Releases und Klassiker wie Halo und Age of Empires.

Des Weiteren bekommt ihr mit dem Xbox Game Pass Ultimate Zugriff auf Xbox Live Gold. Mit dem Online-Service könnt ihr online spielen.

Zudem gibt es jeden Monat im Rahmen von Games with Gold vier Spiele für die Xbox geschenkt, die ihr auch nach Ablauf des Abos spielen könnt. Im April 2020 sind die Gratis-Spiele ein RPG-Klassiker und ein Rennspiel.

Project Cars 2

Fable Anniversary

Knights of Pen and Paper Bundle

Toybox Turbos

Darüber hinaus erwarten euch mit Xbox Live Gold jede Woche am Dienstag neue Deals with Gold und andere Angebote speziell für Abonnenten.

Außerdem erhält der Xbox Game Pass im April Zuwachs durch Nier: Automata.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.