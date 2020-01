Ubisoft hat derzeit einen Winter Sale und passend dazu gibt es bei Amazon Spiele wie Assassin’s Creed, Anno 1800 und Rainbow Six im Angebot günstiger.

Derzeit könnt ihr euch bei Amazon eure Spielesammlung um Titel von Ubisoft günstig erweitern. Dabei gibt es diese jeweils als digitale Edition und somit erhaltet ihr einen Uplay-Key für PC. Besonders erfreulich: Auf diese Art müsst ihr nicht warten, sondern erhaltet euer Spiel direkt nach der Bestellung.

Die Konsolenversionen dagegen bekommt ihr zwar ebenfalls günstiger, aber als normale Retailversion.

Die besten Ubisoft-Spiele im Angebot

Ubisoft führt mittlerweile einige Franchises und entsprechend gibt es im Sale gleich mehrere sehr gute Spiele im Angebot günstiger. Darunter Assassin’s Creed, Anno, Far Cry, Watch Dogs und weitere.

Aufbaufans aufgepasst: Anno 1800 im Angebot

Allen voran bekommt ihr im Ubisoft Winter Sale Anno 1800 inklusive Soundtrack und Lithographien für nur 39,99 Euro. Das Spiel überzeugte auch die Experten der GameStar, sodass es eine sehr gute Wertung von 89 Punkten bekam.

Assassin’s Creed darf nicht fehlen

In einem Ubisoft Sale dürfen Spiele dieser Reihe natürlich nicht fehlen. Beide Titel im Angebot haben von den Spielern und der Fachpresse jeweils sehr gute Wertungen erhalten und sind definitiv einen Blick wert.

Allen voran gibt es Assassin’s Creed Odyssey und somit den bisher letzten Teil der Reihe im Angebot günstiger. Die Standard Edition bekommt ihr hierbei für nur 24 Euro.



Insgesamt stehen mehrere Editionen des Spiels zur Wahl und auch der Season Pass ist im Deal für nur 19,99 Euro zu haben. Solltet ihr also bisher auf selbigen verzichtet haben, ist dies nun eine gute Gelegenheit ihn nachzuholen. Das Setting von Odyssey schickt euch ins antike Griechenland.

Assassin’s Creed Origins ist ebenfalls im Angebot: Die Standard Edition von Origins bekommt ihr bereits für nur 15 Euro. Den dazugehörigen Season Pass gibt es für 16 Euro. Darüber hinaus habt ihr noch die Wahl zwischen weiteren Editionen. Origins schickt euch vom Setting her ins alte Ägypten.

Far Cry 5 und New Dawn besonders günstig

Far Cry 5 bekommt ihr im Doppelpack mit New Dawn. Die Spiele führen euch nach Hope County in Montana. Dort stellt ihr euch der Weltuntergangssekte Project at Eden’s Gate, um eine bedrängte Gemeinde zu befreien.

Wer möchte, kann Far Cry New Dawn auch einzeln für 18 Euro kaufen. Besonders interessant ist allerdings die Ultimate Edition bestehend aus der Far Cry 5 Gold Edition und der New Dawn Deluxe Edition für nur 30 Euro.

Rainbow Six Siege – Der Multiplayer-Shooter

Rainbow Six Siege gehört zu den beliebtesten Multiplayer-Shootern und lädt auch jetzt noch zum Einstieg ein. Bei Amazon bekommt ihr im Ubisoft Winter Sale die Goled Edition Year 4 für nur 24 Euro. Mit dieser seid ihr direkt in der Lage einzusteigen und bekommt die aktuellen Inhalte. Zudem gibt es die Ultimate Edition für 40 Euro.

Weitere Ubisoft-Spiele im Angebot

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.