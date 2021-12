Amazon Angebot: Top-Spiele für PS5 & PS4 stark reduziert

Wer noch ein Weihnachtsgeschenk für Gamer sucht, der kann nun bei Amazon Spiele für PS5 und PS4 zum aktuellen Bestpreis kaufen.

Es gibt für euch derzeit die Möglichkeit einige der besten Spiele für PS5 und PS4 günstiger zu kaufen. Amazon hat diese im Angebot stark reduziert, sodass sich aktuelle Bestpreise ergeben. Passend zu Weihnachten können diese natürlich als sehr gute Geschenke für Gaming-Fans mit der passenden Konsole dienen.

Darunter finden sich Kracher-Titel wie Ratchet & Clank: Rift Apart und das Game of the Year 2020 The Last of Us 2. Letzteres gilt als absolutes Meisterwerk und ist eines der am besten bewerteten Spiele durch die Fachpresse.

Wie lange das Angebot gilt, ist uns leider nicht bekannt. Zumindest einmal solange der Vorrat reicht. Beachtet zudem, dass bei Spielen ab 18 noch fünf Euro Versandgebühr anfallen.

Diese PS5-Spiele sind im Amazon Angebot:

Diese PS4-Spiele sind im Amazon Angebot:

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.