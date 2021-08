Amazon Angebot: 12 Monate PS Plus kaufen, 1 Monat PS Now gratis

Amazon bietet euch im Angebot die Chance 12 Monate PlayStation Plus Abo zu kaufen und dabei einen Monat PS Now kostenlos zu erhalten.

PlayStation Plus bietet euch jeden Monat Gratisspiele für PS5 und PS4 an. Zudem könnt ihr mit dem Abo online spielen. PlayStation Fans unter euch können sich jetzt bei Amazon ihr Abonnement für PS Plus verlängern und dabei noch einen kleinen Zusatz erhalten. Zum Preis von 12 Monate PS Plus erhaltet ihr außerdem noch einen Monat PS Now dazu.

Damit kostet euch das Bundle im Angebot 59,99 Euro.

Was ist PS Now? PlayStation Now ist der Streaming-Dienst von Sony. Ihr bekommt mit dem Abo Zugriff auf über 700 Spiele der PS4, PS3 und PS2. Du kannst diese streamen oder teilweise runterladen solange das Abo läuft.

Aktuelle PS Plus-Spiele im August: In diesem Monat gibt es die folgenden Spiele für alle mit einem PS Plus-Abo.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4)

Tennis World Tour 2 (PS4)

Hunter’s Arena: Legends (PS4 und PS5)

PS Plus: Das sind die 3 neuen Spiele im August 2021 für PS4 und PS5

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.