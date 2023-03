Willkommen in der Zukunft: OLED Gaming-Monitor mit biegbarem Display jetzt bei Amazon im Angebot sichern

Schnappt euch jetzt mit dem Corsair XENEON Flex einen OLED Gaming-Monitor mit WQHD, 240 Hz, 45 Zoll und biegbarem Display im Amazon-Angebot.

Ihr könnt euch nicht zwischen Curved und Flat entscheiden? Kein Problem! Der Corsair XENEON Flex nimmt euch die Entscheidung mit seinem biegbaren Display ab und lässt sich jederzeit anpassen. Mit WQHD, 240 Hz und OLED ist er nebenbei auch einer der besten Gaming-Monitore überhaupt auf dem Markt und bei Amazon aktuell zum Tiefstpreis im Angebot.

Amazon: OLED Gaming-Monitor mit biegbarem Display im Angebot

Mit 45 Zoll, OLED und 240 Hz bietet der Gaming-Monitor eigentlich so schon alles, was das Herz begehrt. Richtig futuristisch wird das Modell aber durch die beiden Griffe am Rand. Mit denen könnt ihr den Bildschirm nämlich ganz einfach auf bis zu 800R biegen und so noch tiefer in eure Lieblingsspiele eintauchen.

Je nach Situation könnt ihr die Krümmung umstellen und müsst euch so nicht festlegen. Egal, wie ihr den Gaming-Monitor allerdings nutzt, die Bildqualität ist dank OLED, HDR10, 240 Hz und verschiedenen variablen Synchronisierungen immer erstklassig.

Tolles Angebot: Bei Amazon kostet der Corsair XENEON Flex aktuell nur 2199,99€. Die UVP liegt bei 2399,99 Euro, also knapp 200 Euro darüber. Der Versand ist gratis.

Der Preisvergleich (via geizhals.de) zeigt, dass es sich hier um den neuen Tiefstpreis für den OLED Gaming-Monitor handelt. Vorher war das Modell nie unter 2333,94 Euro erhältlich. Alternate bietet zurzeit den selben Preis wie Amazon, allerdings kommen dort noch Versandkosten in Höhe von 6,99 Euro dazu. Sonst kann kein Händler auch nur ansatzweise mithalten.

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

Diagonale 45″/​114.3cm Auflösung WQHD 3440×1440, 21:9, 83ppi Helligkeit 450cd/​m² (typisch), 1.000cd/​m² (HDR) Kontrast 1.500.000:1 (statisch),

keine Angabe (dynamisch) Reaktionszeit 0.03ms (GtG), keine Angabe (MPRT) Blickwinkel 178°/​178° Panel OLED Panel-Hersteller LG DisplayForm flexibel verstellbar (flat oder curved),

max. 800R/​0.8m Bildwiederholfrequenz 240Hz Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium,

NVIDIA G-Sync Compatible zertifiziert Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4,

1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.4

Die Experten von tomshardware.com haben den OLED Gaming-Monitor Anfang Februar ausführlich getestet und kommen dabei zu folgendem Ergebnis:

Wenn Sie OLED-Gaming-Monitore als etwas Besseres betrachten, dann ist der Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 etwas Besseres als das. Mit erstklassiger Gaming-Performance, einem atemberaubenden Bild und unübertroffener Immersion ist er einer der besten Gaming-Monitore, die man zu jedem Preis kaufen kann.

Pro Atemberaubendes Bild mit tiefem Kontrast und satten Farben

Der riesige Bildschirm umhüllt den Benutzer vollständig

Erstklassige Spielleistung mit schneller Reaktion und geringer Verzögerung Contra HDR-Farbe etwas unscharf

Geringe Pixeldichte

Teuer

