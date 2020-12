Amazon Top-Angebot: Nintendo Switch Limited Edition zum Bestpreis

Neben dem besonderen Aussehen ist natürlich auch Animal Crossing als Spiel enthalten. Damit bekommt ihr eines der am meisten verkauften Spiele des Jahres und das am zweitmeisten verkaufte Spiel der Nintendo Switch.

Das macht sie besonders: Die Limited Edition ist in Pastellfarben gehalten und hat ein Design auf dem TV-Modul, das an Animal Crossing angelehnt ist. Zu sehen ist zum Beispiel eine kleine Insel. Die Joy-Con Controller in diesen Farben gibt es zudem nur mit dieser Limited Edition.

Hammerpreis: Im Angebot bei Amazon und OTTO gibt es die Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons Limited Edition für nur 359 Euro . Das ist der aktuelle Bestpreis und einer der günstigsten Preise überhaupt für diese Edition. Zudem kostet euch damit die Nintendo Switch selbst rund 310 Euro und das in einer speziellen Version.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 9 + fünf =

Insert

You are going to send email to