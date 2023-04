Bereit für Burning Shores: Horizon Forbidden West für PS5 jetzt im Amazon Bestpreis-Deal

Passend zum Release des Horizon Forbidden West DLCs Burning Shores gibt es das Hauptspiel nun bei Amazon besonders günstig.

Horizon im Angebot: Bei Amazon gibt es nun das Hauptspiel Horizon Forbidden West für die PS5 für nur 34,99€. Das ist der aktuelle Bestpreis und gibt euch die Möglichkeit die Story, die vor dem DLC spielt, zu spielen.

Mit Horizon Forbidden West erhaltet ihr ein Top-Spiel, das von GamePro im Test mit einer sehr guten Wertung von 89 Punkten bedacht wurde. Spielerisch soll Forbidden West den Vorgänger Horizon Zero Dawn übertreffen, allerdings kann die Story wohl nicht mit dem ersten Teil mithalten.

Das erwartet euch mit dem Burning Shores DLC

Am 19. April 2023 erscheint der DLC Burning Shores für Horizon Forbidden West und erweitert das Spiel um eine neue Story. Aloy erkundet in diesem DLC die US-Stadt Los Angeles und trifft auf neue Charaktere wie Seyka. Letztere legt Wert auf Familie und ihren Klan, und steht damit im Gegensatz zu Einzelgängerin Aloy. Alles, was ihr zu Burning Shores wissen müsst, erfahrt ihr bei GamePro.

Nachfolgend könnt ihr euch den Launch-Trailer zum DLC anschauen.

