Im Angebot bei Amazon gibt es nun den Grundig Vision 7 VLX 7010 in der Fire TV Edition. Den 65 Zoll 4K TV gibt es zum Bestpreis.

Es gibt wieder einen Fernseher im Tagesangebot bei Amazon. Anlässlich der Popcorn-Woche könnt ihr euch am heutigen Dienstag einen sehr großen 4K TV von Grundig kaufen. Wer möchte, kann sich im Angebot auch einen Philips OLED TV kaufen oder 10 Blu-rays für nur 50 Euro.

Grundig 65 Zoll 4K TV zum Bestpreis von 499 Euro

So gut ist das Angebot: Der Grundig Vision 7 VLX 7010 kostet im Deal der Popcorn-Woche bei Amazon nur 499 Euro. Das ist der absolute Bestpreis für den Fernseher und gleichzeitig rund 80 Euro günstiger als zuvor.

Das erwartet euch mit dem Grundig TV: Allen voran bekommt ihr einen großen Fernseher, denn er verfügt über eine 65 Zoll Bildischirmdiagonale. Darüber hinaus bietet er neben der 4K-Auflösung noch HDR10 und HLG.

Amazon bewirbt ihn in der Fire TV Edition, was bedeutet, dass ihr direkt am TV Apps und Alexa Skills nutzen könnt, die sonst Teil des Fire TV Sticks sind. Darunter natürlich Netflix, Prime Video, Youtube, die ARD und ZDF Mediathek, waipu.tv und viele weitere. Die Fernbedienung bietet entsprechend passende Knöpfe und ist zudem eine Alex-Sprachfernbedienung.

