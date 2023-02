Amazon: Corsair Gaming Headset mit Top Sound und Mikro jetzt zum Tiefstpreis im Angebot

Bei Amazon ist gerade ein gutes Gaming Headset von Corsair zum Tiefstpreis im Angebot. Das Modell bietet Top-Sound und ein starkes Mikro.

Das Corsair HS80 RGB ist ein Gaming Headset mit USB-Anschluss, das sich in erster Linie an PC-Spieler richtet. Das Modell überzeugt mit überraschend gutem Sound und einem hervorragenden Mikrophon. Bei Amazon ist es gerade sowohl in schwarz als auch in weiß günstig im Angebot.

Amazon: Gaming Headset im Angebot

Das ist das Angebot: Bei Amazon könnt ihr euch das Gaming Headset aktuell für nur 74,99€ sichern. Die UVP liegt bei 129,99 Euro. Mit schwarz und weiß stehen zwei Farben zur Auswahl. Der Versand ist gratis.

Tiefstpreis: Sowohl die schwarze als auch die weiße Variante waren nie zuvor günstiger zu haben. Bei beiden Versionen sind Preise über 80 Euro der Standard. Kein anderer Anbieter bietet das Gaming Headset aktuell unter 100 Euro an. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Corsair HS80 RGB USB zum Tiefstpreis!

Guter Sound, starkes Mikro

Das Headset überzeugt vor allem durch einen hohen Tragekomfort und für den Preis besonders gute technische Ausstattung. Der Sound kann absolut überzeugen und das Mikrofon überträgt eure Stimme kristallklar. Die Experten von tomshwardware.com haben das Modell getestet und kamen dabei zu folgendem Fazit:

Das HS80 RGB USB von Corsair bietet eine hervorragende Audioqualität, ein fantastisches Mikrofon und ein schrulliges, aber komfortables Design, aber sein Mangel an Anschlussmöglichkeiten macht es zu einer schlechten Wahl, wenn Sie auf mehr als PCs spielen.

Pro Erstklassiges Mikrofon

Solide Verarbeitungsqualität

Bequeme Ohrmuscheln

Erstklassige Surround-Audioqualität Contra Unterstützt nur USB (PC/Mac)

Die Einstellung des Aufhängungsbandes ist für mehrere Benutzer unbequem

RGB ist nicht überzeugend

