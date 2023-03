3-für-2-Aktion bei Amazon: Holt euch jetzt Top-Games für PS4, PS5 & Xbox im Angebot

Amazon hat eine 3-für-2-Aktion mit Spielen für PS4, PS5 und Xbox gestartet. Dabei sind Top-Titel wie Dead Space, WWE 2K23 oder FIFA 23.

Die Aktion läuft noch bis zum 10. April. Die mögliche Ersparnis berechnet sich dabei wie immer an den Spielen, für die ihr euch entscheidet. Je teurer die Games, desto größer auch die Ersparnis.

3-für-2-Aktion bei Amazon

3-für-2 bedeutet, dass ihr drei Titel aus dem großen Angebotssortiment mit über 500 Artikeln für PS4, PS5 und Xbox auswählen könnt und nur zwei davon bezahlen müsst. Die Aktion funktioniert dabei relativ simpel. Ihr geht einfach auf die Übersichtsseite und fügt dort drei Spiele aus dem Sortiment eurem Einkaufswagen hinzu. Dort wird euch dann der Preis des günstigsten Games abgezogen, dieses bekommt ihr also umsonst. Es gibt auch eine Suchfunktion, sodass ihr direkt nach Spielen suchen könnt.

Diese Highlights sind dabei: Das Aktionssortiment umfasst mehr als 500 Spiele, die Auswahl ist also dementsprechend groß. Highlights sind dabei wohl das im Januar erschienene Remake von Dead Space, FIFA 23, Sonic Frontiers, WWE 2K23 oder Forspoken. Auch Evil West und das gefeierte A Plague Tale: Requiem sind dabei. Mit einer Auswahl aus diesen Titeln könnt ihr über 50€ sparen. Es gibt aber auch ältere Spiele wie The Last of Us Part 2, The Witcher 3 oder Lost Judgement. Am besten macht ihr euch selbst ein Bild von der Auswahl:

Weitere Angebote

Amazon hat gerade noch ein weiteres Angebot gestartet, bei dem ihr verschiedene Produkte aus dem Google Pixel-Kosmos wie das Pixel 7 oder das Pixel 6a günstiger bekommt. Außerdem könnt ihr jetzt die neu vorgestellte Nintendo Switch OLED in der Zelda Tears of the Kingdom Edition vorbestellen. Dabei solltet ihr euch allerdings beeilen, weil solche Special Editions in der Regel schnell vergriffen sind.

Auf unserer Übersichtsseite gibt es darüber hinaus noch jede Menge weitere Angebote und Aktionen, bei denen ihr kräftig sparen könnt. Jeden Tag stellen wir hier spannende Schnäppchen ausführlich vor. Schaut vorbei!