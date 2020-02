Bei Alternate bekommt ihr im Angebot die Zotac GeForce RTX 2070 Mini Grafikkarte zum aktuellen Bestpreis. Außerdem gibt es interessante Tagesdeals.

Alternate bietet einmal mehr neue Angebote an. Darunter gibt es eine Gaming-Grafikkarte von Zotac besonders günstig. Des Weiteren könnt ihr euch eine Soundkarte im Tagesdeal zum aktuellen Bestpreis sichern.

Wie lange die Angebote jeweils gelten, ist nicht bekannt. Wie immer gilt auf jeden Fall solange der Vorrat reicht.

Ratenzahlung per PayPal: Bei Alternate könnt ihr auch die Ratenzahlung von PayPal in Anspruch nehmen. Dabei könnt ihr Beträge zwischen 199 Euro und 5.000 Euro in 12 Monatsraten bezahlen.

Eine Grafikkarte für Cyberpunk 2077

So gut ist das Angebot: Alternate verlangt für die Zotac GeForce RTX 2070 Mini mit 8 GB GDDR6 nur 399 Euro. Das ist für dieses Modell der aktuelle Bestpreis und der zweitbeste Preis, den es bisher für diese gab. Sie war nur Anfang Dezember einmal um 9 Euro günstiger.

Das bietet die Grafikkarte: Mit der Zotac GeForce RTX 2070 Mini bekommt ihr eine gute Grafikkarte aus der Mittelklasse. Zwar gibt es mittlerweile bekanntlich die Super-Reihe, aber dennoch gehört sie noch nicht zum alten Eisen. Zumal die Super-Grafikkarten auch nochmal klar teurer sind.

Mit der Zotac GeForce RTX 2070 könnt ihr auf jeden Fall kommende Blockbuster wie Cyberpunk 2077 in einer Full-HD-Auflösung und hohen Details spielen.

Wer also noch eine kleine Grafikkarte für sein Mini-Gehäuse sucht, ist mit dieser gut aufgehoben.

Corsair Scimitar Pro Gaming Maus für 39,99 Euro

Outlet-Schnäppchen bei Alternate: Im Tagesdeal kostet die Corsair Scimitar Pro RGB Gaming-Maus nur noch 39,99 Euro. Günstiger bekommt ihr die Maus derzeit nirgends und komplett neu kostet sie aktuell 78 Euro.

Bei den Outlet-Angeboten handelt es sich um neuwertige Ware, die in tadellosem Zustand geliefert wird.

Das bietet die Scimitar Pro: Euch erwartet eine Gaming-Maus, die perfekt für MMOs und MMORPGs geeignet ist. Sie bietet insgesamt 17 Tasten, wobei das Tastenfeld seitlich verschiebbar ist. Damit könnt ihr es besser an eure Hand anpassen. Durch die Vielzahl der Tasten lassen sich in den meisten Spielen die Fähigkeiten entsprechend auf die Maus legen.

Des Weiteren hat sie einen optischen Sensor, der bis zu 16.000 DPI schafft. Darüber hinaus lässt sich die RGB-Beleuchtung einstellen.

Angebote im Tagesdeal bei Alternate

