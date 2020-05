Im Tagesdeal bei Alternate bekommt ihr das Corsair VOID Pro Gaming-Headset und zwei AKRacing Gaming-Stühle im Angebot deutlich günstiger.

Es gibt neue Tagesangebote bei Alternate und dieses Mal sind einige interessante Gaming-Deals darunter. Bei manchen müsst ihr schnell sein, bevor sie ausverkauft sind. Wir haben euch die besten Angebote herausgesucht. Vor allem erwartet euch ein interessantes Headset.

Corsair VOID Pro Wireless Gaming-Headset im Outlet-Deal

So gut ist das Angebot: Ihr bekommt das Corsair Gaming VOID Pro Wireless-Headset für nur 54,90 Euro. Es handelt sich hierbei um ein sogenanntes Outlet-Schnäppchen. Das bedeutet, dass euch ein Artikel in neutraler Verpackung erwartet, der neuwertig ist.

Wen das nicht stört, spart aktuell rund 50 Euro gegenüber dem Neupreis und über 30 Euro im Vergleich zum bisher je günstigsten Preis.

Das bietet euch das Headset: Das Corsair VOID Pro zeichnet sich durch seinen 7.1-Sound aus. Das Wireless-Headset soll bis zu 16 Stunden durchhalten und hat eine Reichweite von 12 Metern. Zudem sitzt es sehr bequem auf dem Kopf und den Ohren. Es fühlt sich dabei sehr leicht an, wie ich aus eigener Erfahrung weiß.

Der Frequenzbereich der Lautsprecher liegt bei 20 Hz bis 20.000 Hz.

AKRacing Core LX Plus Gaming-Stuhl besonders günstig

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet den AKRacing Core LX Plus in zwei Farben für jeweils 249 Euro. Das ist mit Abstand der aktuelle Bestpreis. Der nächste Anbieter ist fast 100 Euro teurer.

Das Material des Gaming-Stuhls besteht aus Kunstleder. Der Stuhl ist besonders gut gepolstert und hat eine Sitzhöhe von 48,5 bis 56,5 cm. Die Sitztiefe liegt bei 49 cm.

Empfohlene Körpergröße von 165 bis 195 cm

Maximale Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, empfohlen wird ein Gewicht zwischen 70 und 130 kg

Armlehne ist höhenverstellbar von 30 bis 37 cm

Gadruckfeder der Klasse 4

Rückenlehne einstellbar von 90 bis 180 Grad

Weitere Tagesdeals bei Alternate

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.