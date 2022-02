Bei Alternate gibt es im Angebot das ASUS TUF Gaming F15 Notebook mit RTX 3060 zum neuen absoluten Bestpreis.

Ihr wollt ein Gaming-Notebook, das mit einer modernen Grafikkarte ausgestattet ist und genug Leistung für Full-HD-Gaming zum “kleinen” Preis bietet? Dann solltet ihr euch jetzt das Angebot bei Alternate genauer anschauen. Hier könnt ihr euch das ASUS TUF Gaming F15 (FX506HM-HN223) mit einer RTX 3060 zum neuen Bestpreis kaufen.

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet bei Alternate das ASUS TUF Gaming F15 für nur 899 Euro zuzüglich 6,99 Euro Versandkosten. Insgesamt kostet es euch somit 905,99 Euro. Damit spart ihr rund 60 Euro gegenüber dem nächstbesten Anbieter. Zudem gab es dieses Gaming-Notebook bisher noch nie günstiger.

ASUS Gaming-Notebook: Genug Leistung für 144 FPS

Diese Hardware erwartet euch:

Display: 15,6 Zoll mit 144 Hz

Auflösung: 1.920 x 1.080 – Full-HD

CPU: Intel Core i5-11400H mit 8x 2,7 GHz

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB GDDR6

RAM: 8 GB DDR4-3200 MHz (bis zu 32 GB unterstützt)

Speicherplatz: 512 GB SSD

Gewicht: 2,3 kg

Besonderheiten: HD-Webcam, WiFi 6, Bluetooth 5.2 und Thunderbolt 4

Ein Betriebssystem ist bei diesem Modell nicht vorhanden, sodass ihr euch selber um eine Windows-Lizenz kümmern müsst.

Das kann das Gaming-Notebook leisten: Die Hardware des ASUS TUF Gaming F15 ist bei diesem Modell auf Full-HD-Gaming ausgelegt. Mit bis zu 144 FPS ist es dabei auch ideal für schnelle Spiele wie League of Legends oder Call of Duty geeignet. Gerade in Fortnite erreicht ihr die maximalen FPS auf jeden Fall. Darüber hinaus ist der sehr gute Prozessor auch bestens für Software-Anwendungen geeignet.

Insgesamt bietet das Notebook damit ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.