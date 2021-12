Bei Alternate könnt ihr aktuell ASUS Gaming-Notebooks günstiger kaufen. Darunter das ROG Strix G15 mit 300 Hz Display und AMD Ryzen 9 CPU.

Derzeit gibt es 25 ASUS Gaming-Notebooks bei Alternate im Angebot. Dabei erhaltet ihr einige zum Bestpreis. Ein besonders leistungsstarkes und schnelles Notebook stellen wir euch im Detail näher vor. Wer auf der Suche nach einem Laptop fürs Gaming ist, sollte sich die Angebote auf jeden Fall anschauen. Es gibt für jede Preisklasse ein passendes Gaming-Notebook im Deal.

Wie lange das Angebot gilt, ist uns leider nicht bekannt.

ASUS ROG Strix G15 (G513QR-HF101T) zum Bestpreis

So gut ist das Angebot: Das ASUS ROG Strix G15 Gaming-Notebook bekommt ihr bei Alternate zum neuen absoluten Bestpreis von 1.899 Euro. Damit spart ihr 30 Euro gegenüber eBay und 150 Euro gegenüber dem nächstbesten Händler. Günstiger gab es das Notebook bisher noch nie zu kaufen.

Diese Hardware erwartet euch:

Display: 15,6 Zoll mit 300 Hz

Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel (Full-HD)

CPU: AMD Ryzen 9 5900HX mit 8 Kernen

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3070 Notebook GPU 8 GB GDDR6

RAM: 16 GB DDR4-3200 MHz

Speicherplatz: 1 TB SSD

Gewicht: 2,3 kg

Dafür eignet sich das Gaming-Notebook: Der sehr starke Prozessor und die gute Grafikkarte ermöglichen es euch Spiele mit sehr hohen bis maximalen Details zu spielen. Das 300 Hz Display zielt natürlich darauf ab, dass ihr schnelle Spiele wie Shooter oder MOBAs damit besonders gut spielen könnt. Dank der Full-HD-Auflösung sind hohe FPS in League of Legends und in Shootern wie Call of Duty möglich. Insgesamt erhaltet ihr ein potentes System, auf dem alle aktuellen und auch noch erscheinende Spiele gut bis sehr gut laufen.

Einsteiger Gaming-Notebook: ASUS TUF Gaming F15

So gut ist das Angebot: Bei Alternate erhaltet ihr das ASUS TUF Gaming F15 (FX506HC-HN188) Gaming-Notebook für nur 799 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis und insgesamt gab es das Notebook nur einmal um 20 Euro günstiger. Aktuell spart ihr knapp 100 Euro im Vergleich zum nächstbesten Anbieter.

Diese Hardware erwartet euch:

Display: 15,6 Zoll mit 144 Hz

Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel (Full-HD)

CPU: Intel Core i5-11400H mit 6 Kernen

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3050 Notebook GPU 4 GB GDDR6

RAM: 8 GB DDR-2933 MHz

Speicherplatz: 512 GB SSD

Gewicht: 2,3 kg

Dafür eignet sich das Gaming-Notebook: Für Einsteiger ist das Notebook bestens geeignet. Wer nicht so viel Wert darauf legt jedes Spiel mit hohen oder maximalen Details spielen zu können, sondern einfach unterwegs neben Office-Tätigkeiten ein wenig Spielen möchte, der sollte sich das Notebook genauer anschauen. Es bietet einen guten Prozessor, wenngleich die Grafikkarte natürlich etwas schwach ausfällt. Für dieses Preissegment ist es allerdings in Ordnung.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.