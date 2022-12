AfD-Politiker nutzt Twitch-Streamerin für Kritik an Bundeswehr-Politik: „Lieber Gender und LGBT als Ausstattung der Truppe“

Der AfD-Politiker Martin Reichardt hat einen Meinungs-Artikel veröffentlicht und spricht darin über den Fall von „Anastasia Rose“. Die Bundeswehrsoldatin wurde angeklagt, weil sie während einer Krankschreibung bei der Bundeswahr als DJane auf Twitch unterwegs war.

Vor wenigen Tag haben wir auf MeinMMO über einen Vorfall berichtet, bei dem eine Bundeswehrsoldatin verklagt wurde: Die junge Frau tritt unter Künstlernamen „Anastasia Rose“ auf. Sie wurde verklagt, weil sie wohl während einer Krankschreibung bei der Bundeswehrung und entgegen den Aufforderungen eines Vorgesetzten weiter auf Twitch streamte und dort als DJane arbeitete.

Den kompletten Artikel dazu könnt ihr hier nachlesen: Bundeswehrsoldatin wird angezeigt, weil sie als DJane auf Twitch unterwegs ist.

Nun hat sich ein AfD-Politiker zu dem Thema geäußert (via tagesstimme.com). Martin Reichardt ist unter anderem Landesvorsitzender der AfD Sachsen-Anhalt und sitzt für seine Partei im Deutschen Bundestag.

„Wer dient hier eigentlich wem?“

Reichardt zeichnet ein düsteres Bild vom Zustand der Bundeswehr und der Gesellschaft. Er sieht den Vorfall um die Twitch-Streamerin als „symptomatisch für den Zustand der Bundeswehr“ und kritisiert Entscheidungen der Verteidigungsminister der letzten Jahre:

In einem Land, in dem sich über Jahre hinweg Verteidigungsministerinnen lieber mit Gender-Ideologisierung und LGBT-Nischenpolitik befasst haben als mit einer vernünftigen Ausstattung der Truppe, in dem lieber Jagd auf vermeintliche Rechtsextreme in der Bundeswehr gemacht wird, anstatt anzuerkennen, dass Militär immer auch zwingend auf konservative Werte angewiesen ist – in einem solchen Land ist ein Fall wie dieser alles andere als überraschend.

Reichardt beschwört ein Spannungsfeld zwischen konservativen und liberal-individualistischen Werten, das sich besonders beim Militärdienst zeigt.: Er sagt, eine Gesellschaft, die soviel Wert auf Individualität legt, würde dazu führen, dass die Soldaten ihr eigenes Wohl über das der Bundeswehr stellen, der sie sich verpflichtet hätten.

Reichardt spricht in seinem Artikel von „vermeintlichen Rechtsextremen“ in der Bundeswehr. Es gab in den letzten Jahren jedoch nachgewiesene Vorfälle von Rechtsextremismus beim Bund: Hier ein Artikel der Frankfurter Rundschau ( via fr.de ) und ein Artikel der Deutschen Welle ( via dw.com ) zum Thema.

Unsere Gesellschaft bewegt sich demnach hin zu einem „Radikalindividualismus“. Das wiederum führe dazu, dass Menschen eher dazu neigen, ihre eigenen Bedürfnisse über die der Gemeinschaft zu stellen.

Mit diesem Spannungsfeld haben wir es hier zu tun: Eine Gesellschaft, die ihren Wertekorridor so weit in Richtung Radikalindividualismus verschoben hat, dass eine jede Selbstdefinition, so absurd sie auch immer sein mag, als solche von der Gesellschaft anerkannt werden muss, bringt fast automatisch auch Individuen hervor, die ihr eigenes Wohl über das einer Gemeinschaft stellen, der zu dienen sie sich verpflichtet haben.

Reichardt sagt, dass die Anerkennung aller Selbstdefinitionen von einzelnen Individuen „unsere innere und äußere Sicherheit auf Dauer schleichend sabotiert, da sie den Werten Disziplin, Pflichtgefühl und Gemeinschaftlichkeit schrittweise die Grundlagen entzieht“.

Als Motor dieser Entwicklung macht Reichardt die sozialen Netzwerke aus. Besonders TikTok und Instagram mit einem Fokus auf Äußerlichkeiten und Followern führen demnach dazu, dass der Militärdienst zu einer Art Accessoire wird – wie eine Handtasche oder ein neuer Mantel.

AfD-Politiker wirft Twitch-Streamerin vor, Bundeswehr als “Glamour-Faktor” zu nutzen

Als Beispiel nennt Reichardt wieder Anastasia Rose. Auf Instagram habe sie ein Foto von sich oben angepinnt, auf dem sie mit einem Flammenwerfer posiert. „Der Militärdienst als Glamour-Faktor“, nennt Reichardt das.

Dazu reicht Reichardt noch ein geschichtsträchtiges Zitat, um seine Botschaft zu untermauern: „Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann – fragt, was ihr für euer Land tun könnt“ von John F. Kennedy.

Sein Fazit: „Wir brauchen einen ganz grundlegenden Wertewandel, um unser Land endlich wieder effektiv schützen zu können und den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken“.

Am Ende wird hier ein nötiger Umbruch der Gesellschaft skizziert, weil eine Frau womöglich gegen Regeln der Bundeswehr verstoßen hat.

Anastasia Rose selbst sagte zu der Anklage, sie habe ihre Auftritte nie als Nebentätigkeit angesehen (via nordkurier.de). Sie bekäme kein Geld für die Auftritte und agiere auch nicht als Veranstalterin. Sie sehe ihre Tätigkeit als rein künstlerische und hätte ihren Beruf in der Bundeswehr eigentlich nicht der Öffentlichkeit preisgegeben.