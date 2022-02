Bei Galaxus könnt ihr im Angebot den Acer Predator X25 Gaming-Monitor mit 360 Hz zum aktuellen Bestpreis kaufen.

Wer sehr schnelle Spiele wie League of Legends, Call of Duty und andere Shooter oder MOBAs auf E-Sport-Niveau spielen will, kann das jetzt ein wenig günstiger. Galaxus bietet einen besonders schnellen Monitor zum aktuell niedrigsten Preis an. Beachtet aber, dass dieser sich von der ganzen Ausstattung her absolut auf Spieler ausrichtet, die auf Profi-Niveau spielen wollen und dabei jedes letzte Prozent an Potenzial ausschöpfen möchten.

Top-Angebot: Galaxus bietet den Acer Predator X25 Gaming-Monitor mit 24,5 Zoll Bildschirmdiagonale für nur 457,80 Euro an. Versandkosten fallen dabei keine an. Das ist der aktuelle Bestpreis und rund 30 Euro günstiger als der nächstbeste Anbieter.

Das hat der Acer Predator X25 mit 360 Hz zu bieten

Extrem schneller Monitor: Der Acer Predator X25 setzt allen voran auf ein Display mit 360 Hz Bildwiederholrate. Somit könnt ihr bis zu 360 FPS erreichen, wenn euer Gaming-PC die Leistung dafür hat. Entsprechend super flüssig läuft jedes Spiel und ihr könnt jedes noch so kleine Detail bei schnellen Bewegungen wahrnehmen. Damit die 360 FPS erreicht werden können, gibt es natürlich “nur” eine Full-HD-Auflösung. Für E-Sport-Ambitionen ist das allerdings ausreichend.

Des Weiteren liegt die GtG-Reaktionszeit bei gerade einmal 0,3 ms. Ghosting und Tearing gehören mit dem Gaming-Monitor absolut der Vergangenheit an. Darüber hinaus unterstützt der Monitor HDR und NVIDIA G-Sync.

Weitere Eigenschaften:

Bildschirmtechnologie IPS Bildschirmoberfläche Entspiegelt Kontrastverhältnisi 1000 :1 Reaktionszeit (grau zu grau) 1 ms Bildwiederholfrequenz 360 Hz Helligkeit 400 cd/m² Farbraumabdeckung sRGB: 99%

Der Acer Predator X25 ist im Test ein “Performance Monster”

Bei den Experten von prad.de kommen sie zum Fazit, dass der Acer Predator X25 ein ausgezeichneter Gaming-Monitor ist. Er bietet eine herausragende Leistung für Pro-Gamer und gleichzeitig dennoch eine gute Bilddarstellung. Entsprechend gibt es die Note Sehr Gut von PRAD.

