Acer Predator Helios 16 bei Amazon kaufen: Starker Laptop für Full-HD Gaming jetzt 250 Euro günstiger

Der Acer Predator Helios 16 ist im Zusammenspiel von Full-HD und einer RTX 4060 eine gute Kaufentscheidung.

Folgende Anforderungen sind übrigens für Starfield ausreichend, falls es euch interessiert.

In Verbindung mit einem Intel Core i7 13700HX und der RTX 4060 könnt ihr euch auf flüssiges Gaming einstellen. Jetzt 12% sparen und den Acer Predator Helios 16 für 1849€ statt 2099€ bei Amazon erhalten.

Was bietet der Acer Predator Helios 16?

Mit dem installierten DDR 5 RAM-Speicher von 16 GB solltet ihr bei den aktuellen Games in Full-HD keine Probleme haben. Ihr könnt aber auf 32 GB nachträglich aufrüsten, falls ihr noch andere Bereiche in Angriff nehmen wollt, wofür ein hoher Arbeitsspeicheranteil essenziell ist.

Die Bildschirmgröße beträgt 16 Zoll, wobei ihr mithilfe von 240Hz insbesondere FPS-Shooter in Angriff nehmen könnt. Durch Full-HD wird nicht viel Leistung abverlangt, also könnt ihr euch auf zahlreiche Bilder pro Sekunde einstellen.

Die RTX 4060 ist in Verbindung mit der neuen DLSS-Technologie besonders stark. DLSS sorgt durch eine KI-Berechnung dafür, dass die Leistung enorm erhöht wird. So habt ihr beispielsweise auf einen Schlag bei manchen Titeln doppelt so viel Bilder pro Sekunde, wenn nicht mehr.

Die Hardware hat eine stark intrigierte Kühlung. Zwei AeroBlade 3D-Lüfter der fünften Generation sorgen dafür, dass dieses System selbst bei den härtesten Anforderungen nicht zusammenbricht.

Der Acer Predator Helios 16 hält sämtliche Anschlüsse für euch bereit: 2xUSB 3.2 Gen.2 Typ-A, 1xUSB 3.2 Gen.1 Typ-A, 2xThunderbolt 4, HDMI 2.1 und ein MicroSD-Kartenleser.

Zusätzliche Angebote

