Acer Gaming-Monitor: Performance-Bestie mit 144 Hz zum Spitzenpreis

Insgesamt reiht sich der „Predator“ dieses Tests mehr als ordentlich in die erfolgreiche Gaming-Display-Reihe von Acer ein. Aber noch viel mehr hat sich der Acer Predator XB253QGP als richtiger Tausendsassa entpuppt und zeigt in keiner unserer Testdisziplinen Schwächen. Für einen Straßenpreis von rund 260 Euro erhält man ein tolles Allround-Gerät. Damit erhält Acer Predator XB253QGP eine absolute Kaufempfehlung.

Wer auf der Suche nach einem sehr guten Monitor für schnelle Spiele wie Call of Duty oder League of Legends ist, sollte sich das aktuelle Angebot bei Alternate genauer anschauen. Hier bekommt ihr eine Performance-Bestie zum derzeitigen Niedrigpreis.

Insert

You are going to send email to