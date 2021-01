„60 Jahre Technikliebe“ mit vielen Hardware-Schnäppchen bei Saturn.de

Kritik gibt es in der Regel nur bei Defekten oder an den für Festplatten typisch begrenzten Übertragungsraten.

Das bietet das Modell: Mit Abmessungen von 111 x 82 x 21 Millimetern kommt das 2,5-Zoll-Laufwerk mit 4 TByte Speicherplatz für den externen Gebrauch überaus kompakt daher und wird mit dem beiliegenden Kabel per USB 3.0 an den PC angeschlossen, wobei keine zusätzliche Stromversorgung benötigt.

Das bietet die SSD: Die SanDisk SSD Plus 1TB mit SATA 6 GB/s-Interface für den internen Einbau in PC oder Notebook bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 535 MB/​s lesend und 450 MB/​s schreibend.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 8 − eins =

Insert

You are going to send email to